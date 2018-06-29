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Berlin YEE'den çocuklara yönelik resim yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

"Türkiye ve Türk kültürü" başlıklı resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

BERLİN (AA) - Berlin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye ve Türk kültürü" başlıklı çocuklara yönelik resim yarışması sonuçlandı.

Enstitünün salonunda gerçekleşen törende, dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Sanat tarihçisi Dr. Fatma Yıldız, ressam Filiz Azak ve pedagog Amine Taşdan tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yarışmada birinciliği 8 yaşındaki Zehra Kocatepe elde ederken, ikinci 9 yaşındaki Elif Tunga, üçüncü de 8 yaşındaki Zeyd Mirza Gültekin oldu.

Berlin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi, törende yaptığı konuşmada, 6-12 yaşındakilere yönelik yarışmaya 55 çocuğun katıldığını ifade etti.

Yarışmaya gösterilen ilgiden memnun olduğunu aktaran Bahçi, aslında yarışmaya katılan tüm çocukların kazandığını belirtti.

YEE'nin Berlin'de çocuklara yönelik birçok faaliyet yaptığını vurgulayan Bahçi, "İnşallah bu tarz çalışmalar bundan sonra da devam edecek." dedi.

Bahçi, çocuklarını yarışmaya katılmaya teşvik eden ailelere de teşekkür etti.

Çocuklar tarafından boyanan bazı resimlerin sergilendiği törende, resim yarışmasında dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin Yunus Emre Enstitüsü Feyzullah Bahçi resim yarışması

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