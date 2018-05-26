Berlin'de kreş yetersizliği protestosu

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin'de veliler ve öğretmenler, çocukların bakımı için kreşlerde yer bulunamamasını protesto etti.
Friedrichstrasse metro istasyonunun yakınında toplanan yaklaşık 3 bin veli ve öğretmen, Unter den Linden Caddesi'nden tarihi Brandenburg Kapısı’nın önündeki Pariser Meydanı’na kadar yürüdü.
Gösteriye çocuklarıyla katılan eylemciler, üzerinde "Kreşler açın, eğitimcilere destek verin", "Savaş endüstrisi yerine kreşler", “Şimdi eğitimde tasarruf eden gelecekte iki katını öder" ve "Ben kendi çocuklarıma bakmak için az kazanıyorum" yazan dövizler taşıdı.
Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Berlin Eyalet Başkanı Doreen Siebernik, burada yaptığı konuşmada, kreşlerin de eğitim kurumu olduğunu belirterek, "İyi eğitim isteyen iyi eğitimi finanse etmesi lazım." dedi.
Kreşlerin dolu olduğunu ve velilerin çocukları için kreş bulamadığını ifade eden Siebernik, çocuk yuvalarında görev yapan eğitmenlerin ücretlerinde artış yapılmasını da istedi.
Siebernik, bu alandaki sorunları ele almak için Berlin eyalet hükümetinden "eğitim kriz zirvesi" düzenlemesini talep etti.
Berlin'de yaklaşık 2 bin 500 kreşe daha ihtiyaç duyuluyor. Özellikle çocuklu ailelerin yaşadığı bölgelerde veliler kreşlerde çocukların bakımı için yer bulamıyor.
Berlin Eyaleti Eğitim Bakanı Sandra Scheeres ise basına yaptığı açıklamada, son yıllarda kreş yerlerini artırmak için çok şey yapıldığını ancak Berlin'in hızlı büyümesi nedeniyle bunun yeterli olmadığını belirterek, şimdilik bazı kreşlere daha fazla çocuk alıp alınmayacağının incelendiğini ifade etti.
Scheeres, gelecek 3 yılda kapasiteyi 30 bin artırmak için eyaletin 200 milyon avro ayıracağını da sözlerine ekledi.
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