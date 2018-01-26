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Berlin'de PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 23:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan ve taşkınlık yapan terör örgütü yandaşlarına polis müdahalede bulundu

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalede bulundu.

Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı PYD/PKK paçavraları taşıdı ve slogan attı.

Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.

Bu sırada PYD/PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırma girişiminde bulundu. Ancak polis, köpekleri de kullanarak müdahale etti ve iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Türk vatandaşları bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıdı.

Gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinin bulunduğu Tiergarten Caddesi 2 saat trafiğe kapatıldı.

(AA)

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