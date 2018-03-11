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Berlin'deki cami saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Geisel, kundaklanan Koca Sinan Camisi'ni ziyaret etti

BERLİN (AA) - Almanya'nın Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, başkent Berlin'in Reinickendorf ilçesinde kundaklanan Koca Sinan Camisi'ni ziyaret etti.

Cami derneği yönetimine ve burada bulunan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Geisel, yetkililerden camide meydana gelen hasara ilişkin bilgi aldı.

Ardından incelemelerde bulunan Andreas Geisel, yaptığı açıklamada, dayanışma göstermek için burada olduğunu söyledi.

Polisin olayı her yönüyle incelediğini belirten Geisel, "İbadethanelere saldırmanın ve ateşe vermenin iyi bir fikir olmadığını söylemek istiyorum. Bununla nefret daha da artar. Böyle saldırılar insan hayatını tehlikeye sokar." ifadelerini kullandı.

Barış içinde yaşama ve itidalli olma çağrısında bulunan Andreas Geisel, "Berlin polisi ibadethaneleri korumak ve failleri bulmak için her şeyi yapacak." şeklinde konuştu.

Başkonsolos Çelik de faillerin bulunup yargı önüne çıkarılacağı konusunda Alman tarafına güvendiklerini dile getirerek, Türk vatandaşlarına da provokasyonlara gelmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Terör örgütü PKK yandaşlarının internet üzerinden bu haftadan itibaren Almanya genelinde saldırılar yapacağını duyurduğunu belirten Çelik, "Ben Türk halkına çağrı yapıyorum; Bu Alman polisinin konusu. Türkiye Cumhuriyeti ve Başkonsolosluk olarak onların işini en iyi ölçüde yapacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Cami önünde toplanan vatandaşlardan bazıları ise Bakan Geisel'e, Alman polisinin artık PKK terör örgütü yandaşlarına karşı harekete geçmesi taleplerini iletti.

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