Berlusconi'den Lig-M5S hükümetine açık kapı

Ülkenin aylardır hükümetin kurulmasını beklediğini kaydeden Berlusconi, hala "en doğal, mantıklı ve uygun" çözümün seçmenlerin yetki verdiği, ligin liderliğindeki merkez sağ hükümetinin kurulması olduğunu düşündüğünün altını çizdi. Merkez sağ hükümetinin parlamentoda da hükümeti kurmak için gerekli güvenoyunu bulacağına inandığını söyleyen Berlusconi, ancak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın böyle düşünmediği dile getirdi.

Merkez sağ ittifakı içindeki Forza Italia'nın lideri ve eski başbakan Silvio Berlusconi, müttefiki Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig ile Luigi Di Maio önderliğindeki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasındaki muhtemel hükümete güven oylamasında destek olmayacaklarını belirterek, "Merkez sağ ittifakı içinde yer alan bir siyasi güç, 5 Yıldız Hareketi'yle hükümet kurma sorumluluğunu üstüne alıyorsa, kararını saygıyla karşılarız. Herhangi bir veto veya önyargımız olmaz." dedi.

Berlusconi, "Bize yer yok ve kimseye veto uygulamıyoruz. Ama bugün 5 Yıldız Hareketi'nin bulunduğu bir hükümete de rıza veremeyiz ki bu süreçte sorumluluk alacak siyasi olgunluğa sahip olmadıklarını gösterdiler." dedi.

Hükümetin kurulması için isimler veya görev dağılımıyla ilgili müzakerelere bile başlanmadığını hatırlatan Berlusconi, "Ancak yine de merkez sağ ittifakının içinde yer alan bir siyasi güç, 5 Yıldız Hareketi'yle hükümet kurma sorumluluğunu üstüne alıyorsa, kararını saygıyla karşılarız. Herhangi bir veto veya önyargımız olmaz. Bu durumda kesinlikle güven oyu veremeyeceğiz, ama kurulacak hükümetin işlerini sakince ve önyargısız şekilde değerlendireceğiz, her zaman yaptığımız gibi merkez sağ hükümet programıyla uyumlu noktaları ve İtalyanların yararına olacağını düşündüğümüz şeyleri sadakatle destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ancak hükümet kurulamazsa "çok farklı iki siyasi grup arasında anlaşma sağlayamadıkları için kimsenin kendilerini beceriksizliklerine mazeret olarak gösteremeyeceğini" belirten Berlusconi, bütün bunların merkez sağ ittifakının sonu olmadığını, bölgesel ve yerel yönetimler gibi iş birliği yapılacak pek çok alan bulunduğunu sözlerine ekledi.

Merkez sağ ittifakı içinde yer alan aşırı sağcı Lig ile 5 Yıldız Hareketi, dün "tarafsız hükümetin" kurulması için görevlendireceği ismi açıklaması beklenen Cumhurbaşkanı Mattarella'dan son müzakereler için 24 saat zaman istemişti.

