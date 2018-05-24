HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bern Büyükelçisi Saygılı'dan Türk STK'lara iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Bern Büyükelçisi Saygılı'dan Türk STK'lara iftar

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği tarafından İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerine iftar verildi.

Büyükelçi İlhan Saygılı'nın ev sahipliğindeki iftar programı, büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi.

Programdaki konuşmasında Türkiye'nin ve İslam aleminin zor bir dönemden geçtiğini belirten Saygılı, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

İlhan Saygılı, "Siyasi görüşleriniz farklı olabilir ama önemli olan bizi birleştiren ortak payda Türk bayrağı etrafında buluşabilmemiz." dedi.

İftara, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ile büyükelçilikte görevli ateşe ve müşavirler de katıldı.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
Hoşgörü dini İslamın iftar sofrası Beyoğlu’nda kurulduHoşgörü dini İslamın iftar sofrası Beyoğlu’nda kuruldu
Başkan Kocaoğlu: Sendika yüzde 12.5'lik artışı kabul ettiBaşkan Kocaoğlu: Sendika yüzde 12.5'lik artışı kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye'nin Bern Büyükelçi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CHP'li aday Ferda Kudunoğlu baş döndürdü!

CHP'li aday Ferda Kudunoğlu baş döndürdü!

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.