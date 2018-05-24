Bern Büyükelçisi Saygılı'dan Türk STK'lara iftar

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği tarafından İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerine iftar verildi.

Büyükelçi İlhan Saygılı'nın ev sahipliğindeki iftar programı, büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi.

Programdaki konuşmasında Türkiye'nin ve İslam aleminin zor bir dönemden geçtiğini belirten Saygılı, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

İlhan Saygılı, "Siyasi görüşleriniz farklı olabilir ama önemli olan bizi birleştiren ortak payda Türk bayrağı etrafında buluşabilmemiz." dedi.

İftara, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ile büyükelçilikte görevli ateşe ve müşavirler de katıldı.

