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Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:01 | Son Güncelleme

'Halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan yargılanacak olan oyuncu Berna Laçin sosyal medyada gündem oldu. Peki Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında? İşte Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında? sorularının detayları...

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin insanları sağduyulu olmaya davet ederken sosyal medya hesabından verdiği örnekle bir anda tepkileri üzerine çekti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyuncu Berna Laçin’in 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı belirtilerek soruşturma başlattı. İşte Berna Laçin hakkında tüm detaylar...

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanınca ailecek İstanbul’a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu’nda ”Şafak Yıldızları” oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.

BERNA LAÇİN'İN YER ALDIĞI PROJELER NELERDİR?

Sevdiğim Adam
Yarına Gülümsemek
Kızılırmak Karakoyun
Gökkuşağı
Sahte Dünyalar
Bir Kadının Anatomisi
İlk Aşk
Böyle mi Olacaktı
Ateş Dansı
Evdeki Yabancı
Seni Yaşatacağım
Bir Dilim Aşk
Belalı Baldız
Yıldızlar Savaşı
Aşk Ekmek Hayaller

berna-lacin-kimdir

NE OLMUŞTU?

Berna Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet atmıştı.

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