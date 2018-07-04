Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin insanları sağduyulu olmaya davet ederken sosyal medya hesabından verdiği örnekle bir anda tepkileri üzerine çekti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyuncu Berna Laçin’in 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı belirtilerek soruşturma başlattı. İşte Berna Laçin hakkında tüm detaylar...

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanınca ailecek İstanbul’a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu’nda ”Şafak Yıldızları” oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.

BERNA LAÇİN'İN YER ALDIĞI PROJELER NELERDİR?

Sevdiğim Adam

Yarına Gülümsemek

Kızılırmak Karakoyun

Gökkuşağı

Sahte Dünyalar

Bir Kadının Anatomisi

İlk Aşk

Böyle mi Olacaktı

Ateş Dansı

Evdeki Yabancı

Seni Yaşatacağım

Bir Dilim Aşk

Belalı Baldız

Yıldızlar Savaşı

Aşk Ekmek Hayaller

NE OLMUŞTU?

Berna Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet atmıştı.

