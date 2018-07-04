Berna Laçin'in sosyal medya paylaşımına soruşturma (1)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı
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