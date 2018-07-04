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BERNA LAÇİN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

  Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada dün sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu.

Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada dün sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan açıklama şöyle: Berna Laçin adlı sanatçının '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır

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