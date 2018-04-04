Berna Öztürk, film galası sırasında uğradığı saldırısı sonrasında kimdir, mesleği nedir şeklinde aramalar yapılmaya başlandı. Ünlü DJ, İstanbul Ümraniye'de bir otelde düzenlenen "Karımı Gördünüz mü?" adlı film galası sırasında bir şahsın saldırısına uğradı. Kokteyl sırasında Mert Ö. isimli şahsın, Berna Öztürk'ü kolundan tutup kaçırmak istediği söylendi. Çevrede bulunan kişiler tarafından kurtarılan Berna Öztürk, olayın şokunu üzerine attıktan sonra konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Peki Berna Öztürk kimdir? Mesleği nedir? Kaç yaşındadır? İşte Berna Öztürk'ün hayatı...
Berna Öztürk, 28 Mart 1984 tarihinde İstanbul‘da doğdu. Bilge ve Belda adlarında iki ablası vardır. Liseyi Özel Ayazağa Işık lisesinde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Televizyon, sinema ve tiyatro çalışmalarını i ifade edeceği yolu müzik olarak belirlemiş ve 1999 yılında başladığı DJ’lik hayatına 2001‘den itibaren profesyonel olarak devam etmiştir.
Berna Öztürk, Almanya, Hollanda, İngiltere, Filipinler, Mısır, Tayland, İsviçre başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sayısız performanslar gerçekleştiren, Türkiye’nin en tanınmış DJ’lerindendir.
Berna Öztürk, bir dönem magazin basınında Tarkan‘ın baldızı olarak anıldı. 16 yaşından itibaren tı. Hobileri arasında davul çalmak ve resim yapmak da bulunan Berna Öztürk, su sporlarına da fazlasıyla meraklı.
Başarılı DJ Berna Öztürk, su sporlarına da fazlasıyla meraklı. İyi bir kite board eğitmeni de olan DJ Berna ablası Bilge ile birlikte Salih Alexander Çakır ve Seda Çelenk’in sahibi olduğu kite board akademi de hem yarışmalara hazırlanıyor hem de bu zevkli sporu öğrenmek isteyenlere eğitmenlik yapıyor.
2001 yılından bu yana İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok şehrinde ve yurt dışında birçok organizasyonda performans gösteren Berna Öztürk izleyenlerin ve dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.
2008 yazında çıkarmış olduğu ve Türkiye‘nin ilk bayan dj albümü olma özelliğini taşıyan “Dancing In The Sun” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.
2004 yılında ‘Balans ve Manevra’ adlı sinema filminde oynayan Öztürk, aldığı drama eğitiminin ardından 2003 yılında basında çok ses getiren Almula Merter‘in yönetmenliğinde ‘Vajina Monologları’ oyununda rol aldı.
2013 yılında Sony Music etiketiyle yayımlanan single’ında 70’li yıllarda Seyyal Taner‘in yorumuyla ünlenen, Türkçe sözleri Ülkü Aker tarafından yazılmış, müziği ise ünlü besteci Enrico Macias imzası taşıyan “Son Verdim Kalbimin İşine” şarkısını yepyeni düzenlemeleriyle seslendirdi.
2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı.
21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı‘nın sunumu ile Tv 8 ekranlarında yayınlanan olan Survivor 2017 yarışmasına katıldı.
Albümleri :
2008 – Dancing In The Sun
2013 – Son Verdim Kalbimin İşine (single)
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
2003 – Vajina Monologları – Yönetmen: Almula Merter
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2004 – Saçsaça Başbaşa (Feryal) (TV Dizisi)
2004 – Görünmez Adam (Ayşe) (TV Dizisi)
2004 – Balans ve Manevra (Barmeid) (Sinema Filmi)
2004 – Kuzenlerim 3. Sezon (Sibel ) (TV Dizisi)
2000 – Karlar Eriyince (Sinema Filmi)
Sanat Yönetmeni
2014 – Asayiş Berkkemal (Sanat Yönetmeni) (TV Dizisi)
2010 – Umut Yolcuları (Sanat Yönetmeni) (TV Dizisi)
2009 – Ayrılık (Sanat Yönetmeni) (TV Dizisi)
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