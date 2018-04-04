Berna Öztürk, film galası sırasında uğradığı saldırısı sonrasında kimdir, mesleği nedir şeklinde aramalar yapılmaya başlandı. Ünlü DJ, İstanbul Ümraniye'de bir otelde düzenlenen "Karımı Gördünüz mü?" adlı film galası sırasında bir şahsın saldırısına uğradı. Kokteyl sırasında Mert Ö. isimli şahsın, Berna Öztürk'ü kolundan tutup kaçırmak istediği söylendi. Çevrede bulunan kişiler tarafından kurtarılan Berna Öztürk, olayın şokunu üzerine attıktan sonra konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Peki Berna Öztürk kimdir? Mesleği nedir? Kaç yaşındadır? İşte Berna Öztürk'ün hayatı...

BERNA ÖZTÜRK KİMDİR?

Berna Öztürk, 28 Mart 1984 tarihinde İstanbul‘da doğdu. Bilge ve Belda adlarında iki ablası vardır. Liseyi Özel Ayazağa Işık lisesinde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Televizyon, sinema ve tiyatro çalışmalarını i ifade edeceği yolu müzik olarak belirlemiş ve 1999 yılında başladığı DJ’lik hayatına 2001‘den itibaren profesyonel olarak devam etmiştir.

Berna Öztürk, Almanya, Hollanda, İngiltere, Filipinler, Mısır, Tayland, İsviçre başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sayısız performanslar gerçekleştiren, Türkiye’nin en tanınmış DJ’lerindendir.