"Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir"

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin beşeri sermayeyi nitelikli kıldığını belirterek, "Eğitim yoksa nüfusunuz size yüktür. Ama ama nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür. Eğitimin nihai çıktısı da milli gelirdir. Son 10 yılda OECD ülkeleri arasında milli gelirinin en çok artıran ülke Türkiye'dir." dedi. Bakan Yılmaz, Piri Reis Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Törende, ilk olarak Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan ve Prof. Dr. Taner Berksoy tarafından Bakan Yılmaz'a cübbe giydirilip, fahri doktora unvanı verildi. Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, eğitimin Türkiye'nin en önemli konusu olduğunu ve söyledi. Eğitimin, bilgi ekonomisi dönüşümü ve demokrasinin kökleşmesi için olmazsa olmaz unsur olduğunu vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tam bağımsızlık için mutlaka nitelikli bilgiye sahip olmak gerekir. Nitelikli bilgiyi nitelikli ürünlere dönüştüren bilim insanlarına sahip olmak lazım. Nitelikli bilgiye ve nitelikli bilim insanlarına sahip olmadığınızda tam bağımsızlığın sözde kaldığı görülmüştür. Nitelikli bilgiyi üretecek ve nitelikli bilim insanlarını yetiştirecek yerler de üniversitelerimizdir.

Üniversitelerimize 2018 yılında 28 milyar liranın üzerinde bütçe ayırdık. Bu toplam eğitim bütçesinin yüzde 20'sinden fazla. Türkiye'de şu an 208 yüksek öğretim kurumu var. Bizim zamanımızda hangi üniversiteyi kazanacağız diye yarışırdık. Kontenjan 100-150 bin, mezunlar 1 milyon, sınava girenler ise 2,5 milyondu. Bugün kontenjan 1 milyon, o yaştaki mezunlar 1 milyon 200 bin ama liselerden mezun olan öğrenci sayısı ise 900 bin civarında. Şimdi yarış bu mezun olanlardan hangisinin hangi yere gireceği konusunda. O sebeple okul öncesi dönemden itibaren yönlendirme yapmak lazım." Yüksek öğretimle ilgili istatistiki bilgiler veren Yılmaz, şunları kaydetti: "2002 yılında yüksek öğretimdeki öğrenci sayımız 1 milyon 600 bindi. Şimdi 7,5 milyon. Bu öğrenci sayısıyla Avrupa'da Rusya'dan sonra ikinciyiz. Rusya'nın nüfusu bizden fazla. 2002'de üniversiteye girme çağında olan her 100 öğrenciden ancak 12'si yüksek öğretime giderken, bugün 100 öğrenciden 43'ü yüksek öğretime gidiyor. Okullaşmada da Slovenya'dan sonra Avrupa'da ikinciyiz. Öğretim elemanı sayımız 151 bin 763. Bunun 71 bin 390'ı da öğretim üyesidir. Altyapı bitecek ki kaliteden bahsedebilelim. Şimdi üniversitelerimizde yeteri kadar yatay büyüme oldu. Üniversite sayımız, öğrenci sayımız arttı.