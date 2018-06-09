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"Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir. Eğitim yoksa nüfusunuz size yüktür. Ama nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür. Eğitimin nihai çıktısı da milli gelirdir. Son 10 yılda OECD ülkeleri arasında milli gelirinin en çok artıran ülke Türkiye'dir"

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin beşeri sermayeyi nitelikli kıldığını belirterek, "Eğitim yoksa nüfusunuz size yüktür. Ama ama nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür. Eğitimin nihai çıktısı da milli gelirdir. Son 10 yılda OECD ülkeleri arasında milli gelirinin en çok artıran ülke Türkiye'dir." dedi.

Bakan Yılmaz, Piri Reis Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı.

Törende, ilk olarak Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan ve Prof. Dr. Taner Berksoy tarafından Bakan Yılmaz'a cübbe giydirilip, fahri doktora unvanı verildi.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, eğitimin Türkiye'nin en önemli konusu olduğunu ve söyledi.

Eğitimin, bilgi ekonomisi dönüşümü ve demokrasinin kökleşmesi için olmazsa olmaz unsur olduğunu vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tam bağımsızlık için mutlaka nitelikli bilgiye sahip olmak gerekir. Nitelikli bilgiyi nitelikli ürünlere dönüştüren bilim insanlarına sahip olmak lazım. Nitelikli bilgiye ve nitelikli bilim insanlarına sahip olmadığınızda tam bağımsızlığın sözde kaldığı görülmüştür. Nitelikli bilgiyi üretecek ve nitelikli bilim insanlarını yetiştirecek yerler de üniversitelerimizdir.

Üniversitelerimize 2018 yılında 28 milyar liranın üzerinde bütçe ayırdık. Bu toplam eğitim bütçesinin yüzde 20'sinden fazla. Türkiye'de şu an 208 yüksek öğretim kurumu var. Bizim zamanımızda hangi üniversiteyi kazanacağız diye yarışırdık. Kontenjan 100-150 bin, mezunlar 1 milyon, sınava girenler ise 2,5 milyondu. Bugün kontenjan 1 milyon, o yaştaki mezunlar 1 milyon 200 bin ama liselerden mezun olan öğrenci sayısı ise 900 bin civarında. Şimdi yarış bu mezun olanlardan hangisinin hangi yere gireceği konusunda. O sebeple okul öncesi dönemden itibaren yönlendirme yapmak lazım."

Yüksek öğretimle ilgili istatistiki bilgiler veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"2002 yılında yüksek öğretimdeki öğrenci sayımız 1 milyon 600 bindi. Şimdi 7,5 milyon. Bu öğrenci sayısıyla Avrupa'da Rusya'dan sonra ikinciyiz. Rusya'nın nüfusu bizden fazla. 2002'de üniversiteye girme çağında olan her 100 öğrenciden ancak 12'si yüksek öğretime giderken, bugün 100 öğrenciden 43'ü yüksek öğretime gidiyor. Okullaşmada da Slovenya'dan sonra Avrupa'da ikinciyiz. Öğretim elemanı sayımız 151 bin 763. Bunun 71 bin 390'ı da öğretim üyesidir. Altyapı bitecek ki kaliteden bahsedebilelim. Şimdi üniversitelerimizde yeteri kadar yatay büyüme oldu. Üniversite sayımız, öğrenci sayımız arttı.

Şimdi eğitimin kalitesini artırmamız lazım. Bunun için de Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kuruldu. Üniversitelerimiz her alanda çalışsın ama bir alanda ihtisaslaşmasını istiyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması kapsamında 5 üniversitemizi belirledik. Bunun bir sonraki aşaması 10 araştırma üniversitesi belirlenecek. Devlet yüksek öğretim kurumlarında çalışanlar Ar-Ge yapmak isterse 1 yıl ücretli izne ayrılabilecek. Bilimsel araştırma projelerinde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecek Öğretim görevlilerinin de 75 yaşına kadar çalışmalarına imkan verildi."

Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş dünyadaki ender ülkelerden birisi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir. Eğitim yoksa nüfusunuz size yüktür. Ama nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür. Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarmıştır. Eğitimin nihai çıktısı da milli gelirdir. Son 10 yılda OECD ülkeleri arasında milli gelirinin en çok artıran ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunarak başarılar dileyen Bakan Yılmaz, aileleri de verdikleri emekler için tebrik etti.

Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan ile birlikte dereceye giren mezunlara hediye verdi.

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milli eğitim bakanı ismet yılmaz Piri Reis Üniversitesi

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