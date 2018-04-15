Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Çok net olarak söylüyoruz, 2007-2017 yılları arasında milli gelirini en çok artıran ülke Türkiye. Peki bunu neye borçluyuz, beşeri sermayeye. Beşeri sermayeyi nitelikli yapan eğitimdir." dedi.

Bakan Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi.

Merkeze bağlı 14 Kasım Mahallesi'nde yapımı süren anaokulunu gezen Yılmaz, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gezdikleri okulun okul öncesi eğitim binası olduğunu belirterek, "Okul öncesi eğitim zorunlu değil. Devlet eskiden zorunlu öğretim kapsamında olan ilkokul ve ortaokula kaynak bulamazken şimdi zorunlu eğitim kapsamında olmayan okul öncesi eğitim için kaynağı ayırıyor." diye konuştu.

Yılmaz, 2019 yılına kadar 5 yaş için okul öncesi eğitimi yüzde 90'a çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Şu anda Türkiye'de bu oran 80'lere yaklaştı. Allah nasip ederse 2019 yılında 5 yaş için okul öncesi eğitimi yüzde 90 seviyesine çıkaracağız. 5 yaşı çıkardıktan sonra 4-5'e de geleceğiz. Iğdır'da da yüzde 60'a yaklaştı. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde yine koyduğumuz hedefe yetişeceğiz." dedi.