Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

Türk-İslam motiflerini taşıyan, aynı zamanda modern mimariye sahip eserin alışılagelmişin dışında, ferah ve kullanışlı bir yapı olduğunu dile getiren Burç, şöyle devam etti:

"Caminin beşgen yapısı İslam'ın 5 şartını, 6 köşesi de imanın altı şartını simgeliyor. Beşgen mimari döneminin yapıları arasında ilktir. Minarede de aynı şekilde İslam'ın beş şartı dikkate alınmıştır. Selçuklu eserlerine benzer, kubbe kullanılmamış, farklı bir çatı ile kapatılmıştır. Işık içeriye tavandan yansıyarak giriyor Mekan bir bütündür ve içinde kolon yoktur. Duvarlar yukarıya doğru açılarak geniş bir iç hacim sağlanmıştır."

- "Her detayı tasarım harikası"

Burç, caminin ana mekanında da kolon bulunmadığını belirterek, "Burası çok özel bir mekan, dolayısıyla her detayında tasarım harikası olacak şekilde düzenlemeler yapılmış. Caminin yapımında büyük katkıları bulunan Hulusi Efendi'den sonra kurduğu vakıf da hala imar ve ihyasını yürütmekte. Görenlerin şaşırdığı ve sıra dışı kabul ettiği bu yarım asırlık cami, bazı teknik üniversitelerde ders konusu olarak işlenmektedir." diye konuştu.

İlginç mimarisi ve minaresi ile mahallenin tanıtımına katkı sağlayan cami, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.