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Besi sığırcılığı ve meyve ağaçlarında budama kursiyerleri sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde besi sığırcılığı ve meyve ağaçlarında budama kursunu tamamlayan kursiyerle sertifikaları törenle verildi.Düziçi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede açılan besi sığırcılığı kursu ile meyve ağaçlarında budama kursları sona erdi.

Besi sığırcılığı ve meyve ağaçlarında budama kursiyerleri sertifikalarını aldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde besi sığırcılığı ve meyve ağaçlarında budama kursunu tamamlayan kursiyerle sertifikaları törenle verildi.
Düziçi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede açılan besi sığırcılığı kursu ile meyve ağaçlarında budama kursları sona erdi. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere Düziçi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KTV Şube Müdürü Hayri Uyduran, Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, Düziçi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Cerit, Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal, kursiyerler ve çiftçiler katıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, “Bu tip kursların Düziçi ilçemizin tarım ve hayvancılığının gelişimine katkısı büyüktür. Verilen sertifikaların kursiyerlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından İlçe Müdürü Fevzi Soner Çerçi, İl Müdürü İbrahim Sağlam ve Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Besi sığırcılığı ve meyve ağaçlarında budama kursiyerleri sertifikalarını aldı

Besi sığırcılığı ve meyve ağaçlarında budama kursiyerleri sertifikalarını aldı

Besi sığırcılığı ve meyve ağaçlarında budama kursiyerleri sertifikalarını aldı

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bırazda ağaç dıkın
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