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Beşik kertmesi 38 yıllık eşe en güzel hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kronik böbrek yetmezliği hastası Nefise Menekşe (54), beşik kertmesi 38 yıllık eşi Şükrü Menekşe'nin (55) böbreğiyle yeniden yaşama tutundu.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kronik böbrek yetmezliği hastası Nefise Menekşe (54), beşik kertmesi 38 yıllık eşi Şükrü Menekşe'nin (55) böbreğiyle yeniden yaşama tutundu.

Antalya'da oturan Nefise ve Şükrü Menekşe'nin hikayesi, bebekliklerinde başladı. Aileleri tarafından beşik kertmesi yapılan çift, 1980 yılında evlendi. 38 yıllık evliliklerinde 5'i kız, 7 çocuk ve 10 torun sahibi olan çiftin mutluluğu, Nefise Menekşe'nin 2015 yılında inme geçirmesi ve sağ tarafının felçli kalmasıyla gölgelendi. Eşinin rahatsızlığına çok üzülen Şükrü Menekşe, 25 Kasım 2017 tarihinde Nefise Menekşe'ye kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Şükrü Menekşe haftada 3 gün diyalize giren eşine böbreğini vermek isteyince, gerekli tahlil ve testler yapıldı. Sonuçlar olumlu çıkınca, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Nefise Menekşe, eşinin böbreğiyle yaşama yeniden merhaba dedi.

'ONU ÇOK SEVİYORUM'

Eşinin böbreğiyle hayatına devam edecek olan Nefise Menekşe, "Onu çok seviyorum" dedi. Ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini belirten Menekşe, "Allahım büyüktür. Çok şükür, çok iyiyim. Doktorlarımdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"O benim beşik kertmemdir" diyen Şükrü Menekşe ise, "38 yıldır evliyiz. Sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum" dedi. Organ bağışı konusunda da mesaj veren Menekşe, “Herkes organlarını bağışlasın. O organlar bir gün toprak olacak. Toprak olacağına bir hayat kurtarsın" dedi.

'DAHA FAZLA HASSASİYET GEREKTİREN BİR HASTAYDI'

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Nefise Menekşe'nin kronik böbrek yetmezliği nedeniyle takip edilen bir diyaliz hastası olduğunu belirtirken, nakle karar verildiğinde kendilerini zor bir ameliyatın beklediğini bildiklerini kaydetti. Doç.Dr. Çakır, “Çünkü hastamız 2015 yılında beyin felci geçirmişti ve bu konuda da takip altındaydı. Bu hastalık nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyordu. Bu nedenle nakilde hassasiyeti ön planda tutmamız gerekiyordu. Eşi böbreğini vermek istedi. Sol böbreği uyumlu olunca, bayram öncesi nakil ameliyatını yaptık. Tabii bu eşinden bir bayram hediyesi oldu. İnşallah uzun müddet sağlıklı yaşayacak" dedi.

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