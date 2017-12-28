HABER

Beşiktaş avantaj elde etti

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 23:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ederek, rövanş öncesinde avantaj yakaladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Ankara'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj elde etti.

Vodafone Park'ta oynadığı son maçta da Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da Ankara ekibi karşısında sahadan galip ayrıldı.

Kupada rövanş maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de oynanacak.

- Cenk Tosun yine attı

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Cenk Tosun, Osmanlıspor'a kupa maçında da gol attı.

Golcü oyuncu, Süper Lig'in 16. haftasında siyah-beyazlıların 5-1 kazandığı Osmanlıspor maçında da takımının 5. golünü kaydetmişti.

Cenk Tosun, bu karşılaşmada 51. dakikada fileleri havalandırarak, Vodafone Park'ta oynanan resmi maçlardaki gol sayısını 23'e çıkardı.

Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun, 58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, milli futbolcuyu oyundan çıkarken uzun süre alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca maç sonu üçlüsünü Cenk Tosun'un yaptırması için tezahürat yaptı.

- Negredo'dan gollere devam

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında 2. golünü atan Alvaro Negredo, Vodafone Park'taki serisine devam etti.

İspanyol oyuncu, Dolmabahçe'de üst üste 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında fileleri 4 kez havalandıran ve Galatasaray derbisinde de gol sevinci yaşayan Negredo, ligdeki Osmanlıspor maçının ardından başkent temsilcisini kupada da boş geçmedi. İspanyol oyuncu, Dolmabahçe'deki 7. golünü kaydetti ve bu sezon toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

- Mitrovic'e orta sahada yeni görev

Siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi Matej Mitrovic, Osmanlıspor karşısında orta sahada görev yaptı.

Bu sezon forma giydiği 6 maçta da stoper olarak oynayan Mitrovic, 40. dakikada sakatlanan Atiba Hutchinson'ın yerine oyuna dahil oldu.

- Doukara golü atıp çıktı

Osmanlıspor'un maçtaki tek golünü 72. dakikada atan Souleymane Doukara'nın gol sevinci kısa sürdü.

Gol pozisyonunda sakatlık geçiren Doukara, 73. dakikada yerini Sokol Cikalleshi'ye bıraktı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.