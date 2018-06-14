Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan bayram mesajı

İSTANBUL, (DHA) -
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan kutlama mesajında Fikret Orman şu ifadelere yer verdi: "İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik-beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."
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