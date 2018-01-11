Beşiktaş Belediye Başkan Vekililiği'ne CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'nin adayı Tahir Doğaç getirildi.
Beşiktaş Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili seçimi için toplandı.
Toplantıda, CHP'nin adayı Tahir Doğaç 22 oy alarak ilk turda Belediye Başkan Vekili seçildi.
(AA)
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