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Beşiktaş Belediye Başkanı görevden mi alınacak? İçişleri Bakanlığı'ndan olay yazı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 19:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den sonra CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi. Basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Bülent Tezcan ‘’Beşiktaş Belediye Başkanımıza görevden almak için kumpas hazırlıyorlar’’ dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden mi alınacak? İçişleri Bakanlığı'ndan olay yazı

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasının ardından diğer belediyelere de müfettiş gönderilmiş ve bazı belediyelere operasyon yapılacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu belediyelerden biri de Beşiktaş Belediyesi’ydi. Bugün ortaya bomba bir iddia atıldı, önce Başkan Hazinedar’ın görevden alınacağı söylentileri yayıldı, ardından gelen resmi evrak ortalığı karıştırdı. Basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Bülent Tezcan ‘’Beşiktaş Belediye Başkanımıza görevden almak için kumpas hazırlıyorlar’’ dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın bugün düzenlediği basın toplantısındaki gündeminde CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyon iddiası vardı. İçişleri Bakanlığı’ndan İstanbul Valiliği’ne giden bir resmi evrağa gündeme getiren Tezcan, ‘’Bakanlık Başkanımızı görevden almak için somut hiçbir delil bulamamış, bunun üzerine İstanbul Valiliği’ne yazı göndererek görevden uzaklaştırılması için kumpas kurmak istemiştir’’ dedi.

Tezcan’nın açıklamaları şöyle:

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI’NA KUMPAS HAZIRLIĞINDA'

15 yıl önce sevgiyle geldiğiniz iktidarda korkutarak kalamazsınız. Bir başkan konu bir başka kumpas. Bu iktidar kumpas hastalığına yakalanmış bir iktidardır. FETÖ ile kumpaslar kurmuşlardır. FETÖ ile yolları ayrıldı.

Bu iktidar kumpas hastalığına yakalanmış bir iktidardır. Daha önce FETÖ ile kumpaslar kurmuşlardır. Şimdi cambazın biri ipten düşmüştür öbür cambaz kumpaslarına devam etmektedir.

Şimdi de Beşiktaş Belediye başkanımız Murat Hazinedar’a kumpas kurmaya çalışıyorlar. Belediye Başkanlarımıza yönelik hesaplarını biliyoruz. Bu kirli kumpasın belgesi çıktı. İçişleri Bakanlığı 24.11.207 tarihinde İstanbul Valiliği’ne bir yazı yazılıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden alacağız bununla ilgili soruşturma ve kovuşturma varsa bize bildirin diyor. Valilik, Bakanlığa cevap yazmış ama bu cevap bakanlığı tatmin etmemiş çünkü İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu soruşturma ve kovuşturmaları tespit edememiş.

Yani o İçişleri Bakanlığı görevden alma kararını vermiş, bahane arıyor. Valiliğe gerekçe bul diyor. Kumpas arayışında. İçişleri Bakanlığı Murat Hazinedar’ı görevden almak için kumpas kurarken suç üstü yakalanmıştır. Bu tip kumpaslara pabuç bırakmayacağız. Bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi görevinden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu'ndan kritik karar
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Anahtar Kelimeler:
CHP İçişleri Bakanlığı Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanı

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
chp li belediyeler açıkça devlete ve halka düşmanlık yapıyor.umarım dış servislerle bağlantılar ispatlanır ve parti geri gelmiyecek şekilde kapatılır yasaklanır
Niye ki siz nasıl man adası bulup para transferi diye yalan iddiada bulundunuz elbette başkana da bir ada bulur devlet. Hani ne oldu KK nın 100 bin dolarlık rezidansı satabildi mi ?
100 bin dolarlık eve talipsen gel dedi Kılıçdaroğlu .
@adam_adama_1975 SEN NE NERE DE YAŞIYORSUN? 100 BİN DOLARA EVİ SİZE SATIYORUM DİYE GAZETEYE İLAN VERMİŞ. HAYRINI GÖRÜN DEMİŞ. FAKAT O GAZETEDE MANŞET ATANLARDAN GIK ÇIKMIYOR.
@r.etkar o rezidanstaki dairelerin fiyati 700 ile 1.2 milyon arasinda degisiyor bu arada haberin olsun.. talip olanlarada satilmadi 100 bin dolardan.. az gündem takip et koyun
@r.etkar gelenlere hayi cevabi verdi yalniz bilgin olsun..
Gerçekten böyle birşey varsa herkesi direnme hakkını kullanmaya davet ediyorum.
@stastemir Hadi bi diren de direnen yerlerini görelim gardaş..Direne direne ancak bağsur olursun.
@adam_adama_1975 sen herşeyi beyninden degilde anusunden anlıyorsun sanırım.
@stastemir bildiğiniz tek şey tencere tava aynı hava
zulüm meşru ise direnmek haktır.
@stastemir direnilsin tabiki AKP li başkana istifa et kurtul muhalefetse hemen soruşturma aç açığa al. Ne güzel adalet bu
ne kumpası )) bir sene evvel bu adamı Disiplin kuruluna Siz sevketmedinizmi? twtrtdan bakardım CHP liler "fetöcüsün" deyip saydırırdı buna
Yobaz akpkk yargısı herşey beklenir..tc yargısı değil akpkk emir kulları...
hirsizsiniz doymak bilmeyen kene gibi yapistiniz
Akparti nin chp yi karalama taktiği bunlar. Önce chp li istanbul ataşehir belediye başkanına kumpas yaptılar. İstediklerine ulaşamayınca, kumpasa devam niteliğinde şimdi beşiktaş belediye başkanına yapmaya çalışıyorlar. Bu kumpasları halk yemez eyyyt erdoğan efendi. Son seçim de tokadın allahını göreceksin bu yaptıkların ile üstüne üstlük hesap da vereceksin. Neden olduğunu erdoğan efendi ve saz arkadaşları çok iyi bilirler
@caliskan_cengiz sen hiç baktın mı chp nin aldığı belediyeler hep kalıplaşmış takım tutar gibi oy veren chp seçmeni örneğin beşiktaş kadıköy izmir sen aday olsan seçilirsin
senınde beynını kumpaslamıs birileri.
Muhalefet sözlerine değil ATAMA İLE GELEN BAŞKANLARINIZ ,AKP li BAŞKANLARIN YANİ AKP lilerin NASIL HIRSIZLIK VE YOLSUZLUK YAPTIKLARINI AÇIKLIYORLAR.Daha geçenlerde RTE değilmiydi.ŞEHİRLERİMİZE İHANET ETTİK.Yanii HAİNLİĞİNİ İTİRAF EDEN O .
@ilhansafa lafın sonunu da yazmayan anca şerefsiz dir
neden seçim yapıp para harçıyoruz ki !
Hani nerde sizin Milli iradaye, halkın seçtiklerinize saygınız? Her lafınız yalan be Akpliler
Yapmayın etmeyin adamın soyadından bile belli (Hazinedar) öyle olsa soyadı (Hazinegeniş) olurdu.
Bu kadar kalması hata Beşiktaşa kan kusturdu gideceğini anladı algı operasyonu yapıyor
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI.. ... DİĞER. İŞLERİ... BİLEMEM.. ANCAK.. BAYAĞI HALKÇI BAŞKAN.. GÖRDÜĞÜMÜZ O.. LAZIM..
AKP li belediyeler istifaya zorlanıyor. CHP li belediyeler inceleniyor hukuki işlem yapılıyor. Nasıl iş bu anlıyamadım.
bence bunu da KHK ile alın en makulü bu olmalı
Bunun ne olduğunu Beşiktaşta yaşayanlar biliyor. CHP vekili Cihaner partiden atılması için Disipline verdi ama parti için imaj kaybı olur diye herşeyini hasıraltı yapıyorlar şimdide yalandan Başkanımız diyorlar
artık bu saatten sonra kimseyi inandıramazlar bu belediye başkanlarının gerçekten yolsuzluk ve görevi suistimal ettiğine...chp nin man adası belgelerinin açıklaması sonrası chp li belediyelere karşı yapmış olduğu bu soruşturma ve görevden almalar kurmacadır tehdittir..akapeli hdp li mhpli belediye başkanlarının hepsinin temiz olduğu yolsuzluk rüşvet zimmet olaylarına karışmamış olduğunada kimseyi inandıramazlar..çünki her olay göstermiştirki zarrab man adası örneklerinde olduğu gibi hükümetin entepesine kadar rüşvet ve yolsuzluğun içinde olanlar başkalarını suçlayarak kendilerini aklayamazla
Beşiktaş ilçesine ne yapmış,bir faydasını gören duyan varmı,tek bir şey yaptı Emlak vergilerini fahiş miktarda yükseltti.
soyacak başka yer kalmadı şimdide chp belediyelere saldırıyorlar
Akpli belediyeler sütten çıkmış AK kaşık ya. Önce kendi kapınızın önünü süpürün sonra başkalarının pisliklerine laf söyleyin.
başkanı yedirmeyizzzzzz deee .. iktidarı muhalefeti fetosu pkk sı memleketin annesini sevdiniz ..
Kumpasmı yoksa ciddi bir durummu göreceğiz..
sahi bu belediyeler normalde iktidardaki partiye bağlı çalışmıyorlarmı.neden onlara istifa edin gibi bir baskı gitmedide soruşturma açılarak görevden alınıyorlar.
iç savaş çıkarmak için elinden geleni yapıyor bu ak parti ama çıkarsa höh lerine güvenmesinler boşuna biz fetoculara benzemeyiz faşistler.
@simanur_gunes iç svaş çıkacak askerimi öldürünenin sülalasini öldüreceğim
Gemiciklere talibim fiyat istiyorum. Ne kadara satarlar acaba ? Kaç yüz bin dolar ? Çevremdeki 1 milyon kişiyle toplandık para biriktiriyoruz gemicikleri almak istiyoruz fiyat teklifi bekliyoruz.
Acaba tüm CHP belediye başkanlarını görevden almayı düşünüyorlar'mı?
darısı izmirdeki diktatörün başına
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