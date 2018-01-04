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Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 17:50 | Son Güncelleme 9 saat önce

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika karar göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı! Görevden alınanlar arasında CHP'li Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in de bulunduğu belirtildi. Görevden alınmaların Yolsuzluk ve Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemlerinden dolayı hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

MURAT HAZİNEDAR: AİLEMDE SÜLALEMDE MENSUP BİR KİŞİ BULAMAZLAR

Murat Hazinedar görevden uzaklaştırma kararından sonra Beşiktaş Belediyesi'nin önünde açıklama yaptı. Hazinedar şu ifadeleri kullandı:

"Bu karara ilişkin söyleyeceklerimi zaten söyledim bugün. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Milletimin bana yüklediği sorumlulukla 4 yıla yakın halkıma hizmet etmeye çalıştım. Devlet kurumları arasındaki işbirliğini savunarak bugünlere geldik. Beşiktaş çok özel bir yer. Ben Atatürk devrimlerinin en güzel şehrin yaşandığı bir yerin belediye başkanıyım. Uzaklaştırma gerekçem bir takım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016'dan beri FETÖ üyeliği iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır. Değil ben, ailemde sülalemde hiçbir cemaate mensup bir tek kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü 17-25 Aralık öncesinde dahi bu gruplarla nokta kadar işimiz olmamıştır. Ne şahsımın ne de ailemin.

"BENİM EVLADIMA YURT DIŞINDA OKUMA FIRSATI BİLE VERİLMEDİ"

Bugün Cumhurbaşkanı'na bir çağrı yaptım. Benim evladım Türkiye'nin en iyi okullarını okudu. O benim evladıma yurt dışında okuma fırsatı bile vermedi. Ailemi bu iddialara karıştırmayın. 1 Aralık'ta Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alındığı tarihe kadar hakkımda hep lehime kararlar verilmişti. Ne gariptir ki 1 Aralık itibariyle belediyemize tam 16 müfettiş ve teftiş görevlisi görevlendirilmiştir. Ve bir şey bulamamışlardır.

"İKİ YILDA 180 İNCELEMEYE TABİİ TUTULDUK"

Bu kumpaslar bu haksız ithamlar... Şuanda 16 müfettişe bu evrakların tamamı eksiksiz verilmiştir. Son iki yılda tam 180 incelemeye tabii tutulduk. Bütün bunlardan hiç bir şey bulamayanlar, biz siyaseten aldığımız kararın gerekçesini bildiriyoruz demişlerdir. Allah büyüktür. Biz abdestinden şüphesi olmayan insanlarız."

CHP'DEN KARARA İLK TEPKİ

CHP’den ilk tepki Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’dan geldi. Tezcan, “Türkiye’de hukuk, adalet kalmadı. Belediye başkanımız yasal yollara müracaat edecek. Hükümet kumpasıdır” ifadesini kullandı.

HAZİNEDAR: EŞİM VE OĞLUMA YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün verilen yalan ifadeler doğrultusunda hakkında FETÖ'den soruşturması açıldığını söylemiş eşi ve oğluna yurt dışı yasağı konulduğunu belirtmişti. Belediye başkanlığı görevi nedeniyle hakkında açılmış herhangi bir davanın bulunmadığını iddia eden Hazinedar şöyle konuşmuştu:

“Hayatımın hiçbir evresinde FETÖ ile ne avukat olarak, ne iş adamı olarak, ne de siyasetçi hiçbir ilişkim olmamıştır. Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinde kabul alma imkanı olan evladım, oğlum hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Onun yurt dışında okuma şansı elinden alındı. Darbe dönemlerinde bile aileler bu derece mağdur edilmedi.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasa’nın 127. maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

Çetin Kırışgil’in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur."

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

Murat Hazinedar 1971 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Hazinedar, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

1997-2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yaptı.

1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yaptı. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

1987 senesinde gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2000'de CHP Kurultay Delegeliği yaptı. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH’de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katıldı, 2013’te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP’ye yeniden üye oldu.

2014'te CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %77’lik oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi. İngilizce bilen Hazinedar, evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi ve oğlu için yurt dışı yasağı
Beşiktaş Belediye Başkanı görevden mi alınacak? İçişleri Bakanlığı'ndan olay yazı
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Okuyucu Yorumları 152 yorum
Akp ne yaparsan yap sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yolsuzluklara bulaşmış en büyük partisi olarak anılacaksın
@muratfitil 15 senedir iktidarda CHP olsaydı sen görürdün ülkenin halini internet diye bişey var girip bak 2002 öncesi Türkiye nin haline
chp BEŞİKTAŞ belediyesine fbli murat hazinedari getirerek en buyuk hatayi zaten yapmisti
@muratfitil o sadece senin ve senin gibi hüsnü düşünenlerin düşüncesidir akp türkiyeyi şaha kaldıran bir parti olarak tarihde yerini alacakdır.
Türkiye de yolsuzluk denilince akla CHP gelir. 20 küsür banka nasıl hortumlandı unutmadık.Beşiktaş belediyesininde yemediği halt kalmamış.
CHP trolleri,size tek bir soru,1 sene önce kendiniz bu adamı yolsuzluktan ve benzer suçlama ile genel.baskaninizin onayı ile CHP disiplin kuruluna verdiniz.peki şimdi görevden alınınca neden kuduruyorsunuz? iki yüzlü olmayın dürüst olun dürüst.
@kaan34ist şimdide görüyoruz aslanım
@muratfitil siz yediklerinize bakın. ülkeyi araplara idraillilere sattınız
@muratfitil Ne haldeydi kardeşim. Şimdi uçtukmu yani. Hukuk varmı şimdi adalet varmı, sen muhtemelen haramzadesin dön bak emekçiye ne halde
@Arsimet74 HAKİM SAVCI CEZA VERMEDEN SEN HÜKMÜ VERMİŞSİN ZATEN YARGIYA NE GEREK VAR SİZE SORALIM KİM SUÇLU
@beratkomd ADAMI 17 AYDIR SORUŞTURUYOR YARGI. DAHA HENÜZ İFADESİNİ BİLE ALMAYA GEREK GÖRMEDİ. SEN ÜSTÜN İLMİNLE SUÇLU YAPTIN
Chp zırlamaya başlar yine
Reza davasını unutturamazsınız..
Hırsızlara hırsızlığını unutturursan sana ahlak dersi verir.
görevden alanlar araştırılsın hepsi fetocu.onlari savunanlar da fetocu.secime az kaldı burunları surtulecek.chp+ iyi parti+ saadet+ hdp +küçük partiler birleşirse AKP'yi altedederler.... öylede olacak...
@sonerbiyik1961 HALKBANK ADINA YEDİKLERİ HARAMLARI UNUTTURMAK ADINA ZULÜM.
@sonerbiyik1961 akp ne yaparsa yapsın kendi sonu olacak
reyiz büyüksün sana digdadör diyen udansın
Yatacak yeriniz yok seçimle geleni uyduruktan bahanelerle görevden almaya iyi alıştınız.Ama sizi seçimle göndermesini bu halk gayet iyi bilir.
Hazinedaroglu %76 ile gelmiş.. Bir sonraki seçimde en az % 85
AKEPE KENDİ ADAMLARINI YERLESTİRİR HEMEN HİC GEC KALMAZ
zafer çağlayanın elını kolunu sallayarak gezdıği memlekette.. güya yolsuzluk soruşturmaları...birileri mıllete gülsün diye şaka yapıyor galiba...
FETÖCÜMÜ DEDİNİZ O HA LA
ula bu akape yarın bir gün gelip senin karı feto cu diyip karıya kayyum atamasin korkar oldum valla
ben hiçbir parti üyesi değilim ama ak partinin bütün belediyeleri temiz mi ? Bir de içinizdeki fetöcüleri hainleri araştırın, Fatih'e bir bakın bakalım kimlere peşkeş çekiliyor
Komployu iddia eden Bülent Tezcan ve bunun gerçekleşmesi...
çok akıllılar . siz bunları yapınca biz sizin yaptığınız yolsuzlukları unutmuycaz akp !!!
Asıl yolsuzluk ve fetöcüler akpli belediyelerdir.
Belediyeler kaldırılsın bitsin işkence... akp belediyeleri çok namuslu müslümandır. hiç haram nedir bilmez yolsuzluğu ve feto bağlantısı yoktur.. biraz gülelim istedim.????????????
AKP yada CHP çekişmesi gibi kimse görmesin inanın geç bile kalındı bu adamın görevden alınması
Bu AKP Ve Tayyipin Hükümeti Ve Bakanlari Kendi Sonlarini Hazirliyor Bu Zamana Kadar Istanbul Ankara Bursa Balikesir VS Belediye Baskanlari Hicbir gecerli Gerekce Gösterilmeden Görevlerinden Alindilar Böyle Cagdisi Bir Görevden Alma Dünyada Hicbir Ülkede Olmamistir Bunlar TÜRKIYEDE Oluyor Gün Gelecek Insanlar OYLARIYLA Bu cagdisi Uygulamalara Cevap Verecek Tayyipin Son OSMANLI PADISAHLIGI Biteek
Kesin yolsuzluk yapmamıştır.chp asla yolsuzluk yapmaz.Tarihi boyunca da yapmamıştır.Bütün paraları heykel yapıp halkın karnını heykel ile doyurmuşlardır.
kendi fetö yalakalıklarını başkalarına çamur bulaştırarak kapatmaya çalışıyorlar
Hep mi CHP li belediyelerde yolsuzluk var halbuki Ankara büyükşehir belediye başkanı gökçek istanbul büyükşehir belediye başkanı topbaş ve daha nice akp lki belediyelerde basına yansıyan onlarca yüzlerce yolsuzluk var neden adil olunmuyor yolsuzluğu yapan kim olursa olsun gereken yapılmalıdır. Bu bizim partiden ona dokunmayalım yada istifa etsin pisliğin üstü örtülsün diğer partiden olanları görevden alalım yargılayalım düşüncesi sizce ne kadar adildir?
akp ve soylu sandıkta kazanamadığını ayak oyunlarıyla kazanma peşinde yine
seçim ile kazanamadığı belediyeleri yolsuzluk adı altında kendi partilerine çeviriyorlar.Bunun cezasını halk sandıkta kesmesini bilir.Bu halk sizin zannettiğiniz gibi aptalda,salakta,koyunda değil.
sevdiğiniz cenetlik sevmediğiniz cehennemlik
Kendi pisliklerini örtmek için kendine ortak arıyor haramiler partisi. Yedikleri her pislik ortaya çıktığında gündem değiştirmek için her yola başvurduklarını hepimiz biliyoruz artık...
Ya bu feto dedikleri şey bir tek kendilerine dokunmuyor, Allah Allah neden acaba, bir düşünün bakalım. Aklınızla dalga geçirtmeyin.
Baskı kurtuluş değildir. Aksine antipati yaratır.
Hic kimse caz cuz etmesin Ates olmayan yerden duman cikmaz chp mangabası gibi zaten
Kılıçdaroğlu Chp'nin başında olduğu sürece Chp kaybetmeye mahkumdur..
Daha neler var neler kamuoyu yakında öğrenir. Beşiktaş Belediyesi komple kokuşmuş Kayyum atansında burası temizlensin
yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış ilk önce ergenekon balyoz sonra bunlar suçsuzmuş çıkardılar şimdi fetö bakalım fetöden sonra ne çıkacak bu gözaltılarla kendi yolsuzlıklarını hainliklerini kapatmaya çalışıyorlar 15 senedir baştalar her pislikleri ortaya çıktı muhalafetlerde olmazsa bu suçu kime atacaklar acaba bu defa gariban halka atarlardı yüzsüzler
yeteer chp yi bırakında içinizdeki fetöcüleri temizleyin
Sizin allah korkunuz varsa birazda vicdanınız varsa masum insanları boş yere suçlamazsınız allah büyük az kaldı belanızını bulacaksınız hırsızlar
Beşiktaş ilçesine en büyük iyilik yapılmış,ellerinize sağlık,Türkiye de en büyük emlak vergisi artşı yapan bu başkan yüzünden CHP den istifa edenler olmuş,yıllarca bu ilçeye seçilen CHP li belediyelerin ilçeye ve semtlerine zerre kadar faydaları olmamıştır.
uyu kemal uyu...mışıl mışıl uyu....
Budama MAN adasına para kaçırmış,yoksa zafer Çağlayan gibi rüşveti almis
HEPSİ CHP DEN SEÇİLMİŞ ESKİ ANAVATAN PARTİLİLERDİ.ZATEN ONLARI CHP YE ALANLARDA KABAHAT
bu nasıl bir mantık chp li belediyelerin gizli dokunulmazlığı var sanki bekle mahkeme sonucu suçsuzsa daha güçlü gelirsin suçluysada partisine bakmaksızın işlem yapılsın bir müsade edin siz elinize tutuşturulmuş sahte paçavralarla insanları kurumları suçladığınız için kurumlarıda aynı sanmayın delilsiz görevden alamazlar
Adam 180 kez incelenmiş suç bulunamamış en sonunda herkese yaptıkları gibi feto meto ayağına görevden almışlar
seçimlerde çaldığınız oylar yetmedi şimdide rakip belediyeleri çalmaya başladınız.
Allah’ın cezaları ! FETÖ’nün kralı sizsiniz asıl bir siz temizsiniz öyle mi ak pislikler !
reis sen bizim herseyimissin.öl de ölelim.ümmetin lideri.
gidin köprüden atın kendinizi.
Bu karalama ve linç kampanyası nın perde arkası... Akpartililerin ve bakanların kaymağını yediği olayın halkbankası başkanının abd de suçlu bulunması. Bu utancın halkın gözünde başka yöne çekme ve oyalama taktiğidir. İlk Chp li Atatşehir belediye başkanına yapılan siyasi linç te halk bu konuda fazla konuşulmadı diye, karalama politikasının tekrar canlandırılması beşiktaş belediye başkanı ile devam ediyor. Uyanık akparti hertürlü çabayı harcıyor şeytanlıkta.
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