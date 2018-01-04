Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

Son Güncelleme 9 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 17:50 |9 saat önce

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika karar göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı! Görevden alınanlar arasında CHP'li Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in de bulunduğu belirtildi. Görevden alınmaların Yolsuzluk ve Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemlerinden dolayı hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi. MURAT HAZİNEDAR: AİLEMDE SÜLALEMDE MENSUP BİR KİŞİ BULAMAZLAR Murat Hazinedar görevden uzaklaştırma kararından sonra Beşiktaş Belediyesi'nin önünde açıklama yaptı. Hazinedar şu ifadeleri kullandı: "Bu karara ilişkin söyleyeceklerimi zaten söyledim bugün. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Milletimin bana yüklediği sorumlulukla 4 yıla yakın halkıma hizmet etmeye çalıştım. Devlet kurumları arasındaki işbirliğini savunarak bugünlere geldik. Beşiktaş çok özel bir yer. Ben Atatürk devrimlerinin en güzel şehrin yaşandığı bir yerin belediye başkanıyım. Uzaklaştırma gerekçem bir takım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016'dan beri FETÖ üyeliği iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır. Değil ben, ailemde sülalemde hiçbir cemaate mensup bir tek kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü 17-25 Aralık öncesinde dahi bu gruplarla nokta kadar işimiz olmamıştır. Ne şahsımın ne de ailemin.

"BENİM EVLADIMA YURT DIŞINDA OKUMA FIRSATI BİLE VERİLMEDİ" Bugün Cumhurbaşkanı'na bir çağrı yaptım. Benim evladım Türkiye'nin en iyi okullarını okudu. O benim evladıma yurt dışında okuma fırsatı bile vermedi. Ailemi bu iddialara karıştırmayın. 1 Aralık'ta Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alındığı tarihe kadar hakkımda hep lehime kararlar verilmişti. Ne gariptir ki 1 Aralık itibariyle belediyemize tam 16 müfettiş ve teftiş görevlisi görevlendirilmiştir. Ve bir şey bulamamışlardır. "İKİ YILDA 180 İNCELEMEYE TABİİ TUTULDUK" Bu kumpaslar bu haksız ithamlar... Şuanda 16 müfettişe bu evrakların tamamı eksiksiz verilmiştir. Son iki yılda tam 180 incelemeye tabii tutulduk. Bütün bunlardan hiç bir şey bulamayanlar, biz siyaseten aldığımız kararın gerekçesini bildiriyoruz demişlerdir. Allah büyüktür. Biz abdestinden şüphesi olmayan insanlarız." CHP'DEN KARARA İLK TEPKİ CHP’den ilk tepki Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’dan geldi. Tezcan, “Türkiye’de hukuk, adalet kalmadı. Belediye başkanımız yasal yollara müracaat edecek. Hükümet kumpasıdır” ifadesini kullandı.

HAZİNEDAR: EŞİM VE OĞLUMA YURT DIŞI YASAĞI KONULDU Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün verilen yalan ifadeler doğrultusunda hakkında FETÖ'den soruşturması açıldığını söylemiş eşi ve oğluna yurt dışı yasağı konulduğunu belirtmişti. Belediye başkanlığı görevi nedeniyle hakkında açılmış herhangi bir davanın bulunmadığını iddia eden Hazinedar şöyle konuşmuştu: “Hayatımın hiçbir evresinde FETÖ ile ne avukat olarak, ne iş adamı olarak, ne de siyasetçi hiçbir ilişkim olmamıştır. Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinde kabul alma imkanı olan evladım, oğlum hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Onun yurt dışında okuma şansı elinden alındı. Darbe dönemlerinde bile aileler bu derece mağdur edilmedi.” İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI "Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasa’nın 127. maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır. Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.