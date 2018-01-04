Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 22:45 |4 saat önce

- Hazinedar: - "Basından öğrendiğim kadarıyla uzaklaştırılma gerekçem, birtakım yolsuzluk iddialarıyla 2016 yılından beri hakkımda FETÖ/PYD üyeliği suçu iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır. Değil ben, bu darbeci terör örgütü olan cemaate, hiçbir cemaate mensup ailemde ya da sülalemde bir tek kişi bulamazlar" - CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat: - "Bu artık CHP'nin kurumsal kimliğine yöneltilmiş operasyonun devamıdır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, basından öğrendiği kadarıyla uzaklaştırılma gerekçesinin, birtakım yolsuzluk iddialarıyla 2016 yılından beri hakkında FETÖ/PYD üyeliği suçu iddiasıyla yürütülen soruşturmalar olduğunu belirterek, "Değil ben, bu darbeci terör örgütü olan bir cemaate, hiçbir cemaate mensup ailemde ya da sülalemde bir tek kişi bulamazlar." dedi. Hazinedar, belediye binası önünde toplanan partililere hitaben konuştu. Allah'ın verdiği canı, Allah'ın aldığını, milletin verdiği emaneti de ancak ve ancak milletin alabileceğini belirten Hazinedar, yüzde 77 oy ile Beşiktaş halkının emanetini temsil ettiğini, dört yıldır çok zor şartlarda hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Hazinedar, Türkiye rekoruyla seçilmiş, CHP'nin en yüksek oy aldığı yerin, Atatürk devrimlerinin, milli ve manevi değerlerle birlikte en güzel yaşandığı, herkesin gözünün olduğu, büyük bir iştahla baktığı şehrin belediye başkanı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Basından öğrendiğim kadarıyla uzaklaştırılma gerekçem, birtakım yolsuzluk iddialarıyla 2016 yılından beri hakkımda FETÖ/PYD üyeliği suçu iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır. Değil ben, bu darbeci terör örgütü olan cemaate, hiçbir cemaate mensup ailemde ya da sülalemde bir tek kişi bulamazlar." Eşinin ve çocuğunun pasaportlarının, yurt dışı yasağı konularak alındığını aktaran Hazinedar, bunun kendisini çok üzdüğünü vurguladı. Hazinedar, "Hakkımda belediye başkanı sıfatıyla açılmış tek bir dava bulunmamaktadır. Ne gariptir ki, Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırıldığı tarihe kadar hakkımdaki bütün inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili lehimde kararlar verilmiştir, hem mülkiye müfettişleri hem Danıştay tarafından, hem de takipsizlik kararlarıyla." şeklinde konuştu. Murat Hazinedar, 1 Aralık'ta belediyelerine 16 müfettiş ve teftiş görevlisi gönderildiğini aktararak, onların bugüne kadar hiçbir şey bulamadığını öne sürdü. Belediyelerinin son iki yılda 180 inceleme, araştırma ve soruşturmaya tabi tutulduğunu dile getiren Hazinedar, "Bütün bunlardan bir şey bulamayanlar, 'Biz kararı verdik, siyaseten verdiğimiz kararı siyaseten uygulamak üzere sadece ve sadece altı boş gerekçeleri bildiriyoruz.' demişlerdir. Allah büyük ama inanıyorum ki, Mahkeme-i Kübra'nın bir de beşeri adaleti vardır. Sonuç itibariyle biz abdestinden şüphesi olmayan insanlarız, hak eninde sonunda yerini bulur." dedi.