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Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi ve oğlu için yurt dışı yasağı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 9 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakkında soruşturma açıldığını belirten Hazinedar, "Bunun sonucunda sadece bana değil, eşim ve oğluma da yurt dışı yasağı konuldu” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında medyada yer alan haberlere ilişkin Beşiktaş Belediye Binası'nda basın açıklamasında bulundu.

Murat Haznedar, açıklamasına "Sizleri bugün son dönemde artarak gelişen hem Beşiktaş Belediyesi hem şahsım ve hatta aileme kadar uzanan karalama itibarsızlaştırma yalan haber hakaret kurumsal kimliğimizi ve itibarımızı zedeleyecek nitelikte ve neredeyse tamamı suç unsuru oluşturan özelde de havuz medyası tarafından yayımlanan ve tabii bunlara servis yapan sosyal medya hesapları ile ilgili ve tabii genel olarak son konjonktürün basına yansıyan özel durumlara ilişkin bilgilendirmek üzere sizleri davet etmiş bulunuyorum" sözleri ile başladı. Hazinedar konuşmasını sürdürürken bazı gazetelerde aleyhinde yapılan haberleri gösterdi ve bunları maksatlı olduğunu, hukuki süreçler hakkında bilgi verdi.

BİZİM ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK

Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik teftişlere ilişkin de olarak da, şunları söyledi:

"Belediyemize son iki yıldır 180'i aşan ön inceleme araştırma ve soruşturma yapılmıştır. Türkiye'de hiçbir belediye bu kadar teftiş edilmemiştir. Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak bir rekoru da teftiş edilmede kırdık. Bütün bu teftişlerden alnımızın akıyla çıktık. Son dönemde hepinizin yakınen bilgi sahibi olduğu siyasi gelişmelere uygun olarak Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının hemen sonrasında hedefe konulan isim olduk. 1 Aralık 2017 tarihinde belediyemize mülkiye müfettişleri geldi. Şu anda hali hazırda 16 müfettiş ve teftiş görevlisi bir ayı aşkın süredir belediyemizi denetliyor. Bugüne kadar hiçbir şey bulamadılar şimdi bulmakla mezun edilmiş hatta özel olarak tayin edilmiş kadrolar şu anda inceleme yapıyor. Tabii bizim abdestimizden şüphemiz yok ancak CHP Genel Başkan yardımcısı Sayın Bülent Tezcan tarafından geçen hafta yapılan basın toplantısında belgeleriyle Beşiktaş Belediyesi ve şahsım hakkında önceden verilmiş bir talimata uygun olarak hedefi belli bu incelemelerin devam ettirildiği partimin en yetkili ağzı olan partinin sözcüsü tarafında dile getirildi.

"BURADAN CUMHURBAŞKANINA SESLENİYORUM"

Hazinedar, konuşmasında "Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Kendisinin şikayet ettiği eski düzende o düzeni ben de şikayet ederdim ama yıkmak için değil, ülkem daha özgürlükçü, vesayetten kurtulan milli şuuru olan, millet için çalışan bir devlet organizasyonunu hep hayal etmişimdir. Sayın cumhurbaşkanının şikayet ettiği devlet düzeni dahi onun çocuklarına yurt dışında okuma fırsatı ve imkanı verdi. Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, aileme de eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alma imkanı olan evladım, oğlum Yaşatan'a da yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Onun yurt dışında okuma şansı elinden alındı. Hiçbir dönemde en antidemokratik darbe döneminde bile aileler bu derece mağdur edilmedi." diyerek cumhurbaşkanına seslendi.

Basın açıklamasında gazetecilere, konuya ilişkin belgeler dağıtıldı.

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soruşturma Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bu Adamı Disiplin Kurulana Bir yıl önce sevkeden zaten CHP idi bunların işi bu Deniz Gezmiş de CHPlilerin Oylarıyla Asılmıştı utanmadanda yıllardır Adamın adını sömürüyorlar
KİM KİME BİLEREK KANUNLARA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ZORLAMA BASKI KAREMET YANİ İFTİRA ATIP YIPRATMAK İSTİYORSA ALLAHTA KENDİLERİNİ YIPRATSIN İŞLLH HER KİM DOGRUYSA ALLAHTA ONA YARDIMCIDIR MUTLAKA
İSTİFA ETTİRİLEN BAŞKANLARIN BELEDİYELERİNİ BİR İNCELEYİN BAKIN NELER ÇIKIYOR NELER.
Kendi suçunu başkasına atıp örtbas etme eylemine güzel bir örnek.
zaten koymuşlardı yeni hbr değil eşi ve çocuğunu bilmiyordum
bir tadilat için 100 bin dolar bizden rüşvet istiyen nacizhane belediye iyi olmuş
@cehennetttt 100 bin dolar he vay be arkadaş ee suç duyurusu yapsaydın kardeş sende
CHP li belediyeler patır patır dökülüyor.CHP li vekil Cihaner boşuna isyan etmiyormuş demekki.bunun altından bir çapanoğlu çıkaacak gibi görünüyor.böyle giderse chp belediye seçimlerinden olumsuz etkilenir.
TANIMAM BİLMEM AMA SARRAF DAVASINI UNUTTURMAK İÇİN YAPILAN BİR UZAKLAŞTIRMA DİYE SADECE TAHMİN EDEBİLİRİM
akapeli belediyeler hepsi melek vakıflara cemaatlere verdikleri arsaları yedikleri paraları ranta çevirdikleri işleri reislerinin emrinle yapmışlar bu yüzden günah sayılmaz
Hırsız ders veriyor millete kim alır ki o dersi
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