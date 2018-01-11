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Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi.

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi. (AA)

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