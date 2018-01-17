Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

Başkanı Murat Hazinedar’ın görevinden alındığı Beşiktaş Belediyesi’nde yeni bir gelişme daha yaşandı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı, içişleri Bakanlığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde açığa alındı.
BAŞKAN HAZİNEDAR GÖREVDEN ALINMIŞTI
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Ocak günü görevinden alınmıştı.
Hazinedar ile birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırılmıştı.
İçişleri Bakanlığı, Hazinedar’ın görevden alınma gerekçelerini; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi olarak açıklamıştı.
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