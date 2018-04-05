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Beşiktaş Belediyesi'ndeki arama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:24 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beşiktaş Belediyesi'ndeki bazı birimlerde arama yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan arama tamamlandı.

Sabah saatlerinde belediye binasına gelen ekipler, tüm gün süren çalışmanın ardından Beşiktaş Belediyesi'nden ayrıldı.

Ekiplerce yapılan aramanın Beşiktaş Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve bilgisayarların yedeklendiği belirtildi.

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