Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı seçiliyor (2)

İhsan YALÇIN -Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.Beşiktaş Belediye Başkanlığı için yapılacak seçime CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç'ı, AK Parti grubu ise Meclis Üyesi İsmail Akyıldız'ı aday gösterdi. 29 üyeli Beşiktaş İlçe Belediye Meclisi'nde CHP'nin 26, AK Parti'nin 2, İYİ Parti'nin ise 1 üyesi bulunuyor. Seçim, Beşiktaş İlçe Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00'de başlayacak.
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