Beşiktaş - Gençlerbirliği maç özeti izle: Beşiktaş çeyrek final ilk maçında avantajı kaptı!

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını 3-1 kazandı. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınan yeni transfer Vagner Love, maçta oynayacak mı merak ediliyordu. Fakat Şenol Güneş, Vagner Love'a şans vermedi. İlk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona eren maçta siyah-beyazlılar, ikinci yarının son 15 dakikasında attığı goller ile Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmeyi başardı ve kupada avantajlı bir skor elde etti. Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bu maçın rövanşını 6 Şubat Salı günü Ankara'da yapacaklar. Beşiktaş - Gençlerbirliğ maç özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Beşiktaş - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için tıklayınız
ŞENOL GÜNEŞ "DAHA FARKLI BİTMESİ GEREKİRDİ!"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Son 2 maçtır kazanan ve son 6 maçını kaybetmeyen, disiplinli oynayan bir takıma karşı oyun üstünlüğü bizdeydi. Daha farklı bitmesi gereken bir maçı 3-1 bitirdik. Yediğimiz gol pahalıya patlayabilirdi. Daha fazla gol atmak gerekiyordu. Takım istekliydi, gayretliydi. Oyunumuzu daha iyi seviyeye çıkarıp, maç kazanmak istiyoruz." dedi.
ÜMİT ÖZAT "BU MAÇIN BİR DE ANKARA AYAĞI VAR"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümit Özat, yaptıkları iki bireysel hatanın istemedikleri sonuca yol açtığını belirterek, "Oyunun hakkı bu gibi görülmese de kazanan haklıdır. Bu maçın bir de Ankara ayağı var. Futbolda her şey olabilir." dedi.
Özat, rövanş maçında avantajı lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Güzel maç oldu. İki takım da güzel oynadı. Seyir zevki iyi bir maçtı. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Oyuncular iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.
21. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in yakın mesafeden sert vuruşunda, topu kaleci Hopf çeldi. Ceza alanı dışında topu kontrol eden Tolgay Arslan'ın ceza alanı içine girer girmez şutunda, Mustafa Pektemek'in bir kez daha dokunduğu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Ahmet Oğuz çıkardı. Dönen topu bir kez daha kontrol eden Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak Ahmet Oğuz'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.
23. dakikada Babel'in ceza sahası içinde soldan içeri çevirdiği topa Lens vurdu, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kurtardı.
24. dakikada ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Caner Erkin'in kaleye gönderdiği topu, kaleci Hopf kontrol etti.
34. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Jailton ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.
45. dakikada Luccas'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Babel'in sert şutunda, direk dibine giden topu Hopf kurtardı.
51. dakikada Lens'in sağdan attığı uzun topla ceza sahasına giren Babel'in pasında Negredo'nun müsait pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.
52. dakikada Gençlerbirliği skoru eşitledi. Jailton'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Milinkovic'in pasında Deniz Yılmaz, altıpas üzerinde topu boş kaleye gönderdi: 1-1.
73. dakikada Lens'in ortasında Alper Uludağ ters bir vuruş yaptı. Üst direkten dönen topa müdahale etmek isteyen Oğuzhan Özyakup, Palitsevich'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltı atışını kullanan Negredo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
79. dakikada savunmanın geri pasında topu alan kaleci Hopf, takım arkadaşına pas vermek isterken meşin yuvarlağı Talisca'ya attı. Topu önünde bulan siyah-beyazlı oyuncu, şık bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi.
88. dakikada Adriano'nun sağdan pasında topla buluşan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Hopf bir kez daha gole izin vermedi.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül (Dk. 46 Adriano), Vida, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan (Dk. 63 Talisca), Lens, Mustafa Pektemek (Dk. 69 Oğuzhan Özyakup), Babel, Negredo
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas (Dk. 46 Deniz Yılmaz), Palitsevich, Uğur Çiftçi, Khalili, Diallo, Serdar Özkan (Dk. 18 Milinkovic), Sessegnon, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 65 Zeki Yavru)
Goller: Dk. 21 Mustafa Pektemek, Dk. 74 Negredo (Penaltıdan), Dk. 79 Talisca (Beşiktaş), Dk. 52 Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 18 Luccas, Dk. 77 Palitsevich, Dk. 87 Khalili, Dk. 90+1 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 76 Caner Erkin, Dk. 90+2
Babel (Beşiktaş)
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