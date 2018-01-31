Beşiktaş - Gençlerbirliği maç özeti izle: Beşiktaş çeyrek final ilk maçında avantajı kaptı!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Son 2 maçtır kazanan ve son 6 maçını kaybetmeyen, disiplinli oynayan bir takıma karşı oyun üstünlüğü bizdeydi. Daha farklı bitmesi gereken bir maçı 3-1 bitirdik. Yediğimiz gol pahalıya patlayabilirdi. Daha fazla gol atmak gerekiyordu. Takım istekliydi, gayretliydi. Oyunumuzu daha iyi seviyeye çıkarıp, maç kazanmak istiyoruz." dedi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını 3-1 kazandı. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınan yeni transfer Vagner Love, maçta oynayacak mı merak ediliyordu. Fakat Şenol Güneş, Vagner Love'a şans vermedi. İlk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona eren maçta siyah-beyazlılar, ikinci yarının son 15 dakikasında attığı goller ile Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmeyi başardı ve kupada avantajlı bir skor elde etti. Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bu maçın rövanşını 6 Şubat Salı günü Ankara'da yapacaklar. Beşiktaş - Gençlerbirliğ maç özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÜMİT ÖZAT "BU MAÇIN BİR DE ANKARA AYAĞI VAR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümit Özat, yaptıkları iki bireysel hatanın istemedikleri sonuca yol açtığını belirterek, "Oyunun hakkı bu gibi görülmese de kazanan haklıdır. Bu maçın bir de Ankara ayağı var. Futbolda her şey olabilir." dedi.

Özat, rövanş maçında avantajı lehlerine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Güzel maç oldu. İki takım da güzel oynadı. Seyir zevki iyi bir maçtı. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Oyuncular iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR

21. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in yakın mesafeden sert vuruşunda, topu kaleci Hopf çeldi. Ceza alanı dışında topu kontrol eden Tolgay Arslan'ın ceza alanı içine girer girmez şutunda, Mustafa Pektemek'in bir kez daha dokunduğu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Ahmet Oğuz çıkardı. Dönen topu bir kez daha kontrol eden Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak Ahmet Oğuz'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.