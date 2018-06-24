BEŞİKTAŞ İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta oy torbalarını ilçe seçim kuruluna getirenler yoğunluğa neden oldu. Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na sayımı biten sandıklardaki oyların bulunduğu çuvallar saat 18:30 sularında getirilmeye başlandı. Zamanla ilçe seçim kurulu önünde yoğunluk arttı. Saat 23.00 sularında oyları teslim etmek isteyen görevliler uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk caddeye kadar uzandı. Sırada yaklaşık bir saattir beklediğini söyleyen vatandaşlar, seçim sonuçları netleşene kadar ilçe seçim kurulu önünden ayrılmayacaklarını söyledi.
Görüntü dökümü:
--------------
-Sırada bekleyenler
-Oylarını teslim edenler
-Sırada bekleyenlerle röp
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum