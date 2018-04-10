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Beşiktaş'ın simge ismi Kaymakçı Pando hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın simge isimlerinden Kaymakçı Pando hayatını kaybetti. Pando'nun Cenaze töreni Perşembe günü, Feriköy, Bulgar Mezarlığı Kilisesinde yapılacak.

Beşiktaş'ın simge ismi Kaymakçı Pando hayatını kaybetti

Beşiktaş’ın sembol dükkanlarından biri olan 119 Pando Kaymak, 2014 yılında kapanmıştı.

KAYMAKÇI PANDO KİMİDR?

Kaymakçı Pando olarak bilinen Pando Şestakof, verdiği bir ropörtajda kendisinden şöyle bahsetti.

  • Kaymakçı Pando’nun hikayesi ne zaman başladı?

Osmanlı zamanında dedelerimiz Manastır’dan gelmiş, 1894’te burayı açmışlar. Makedon insanı eskiden hayvancılık ve sütle ilgilenirdi. O zaman bizimki gibi dükkanlar Bebek’te, Hisar’da, Kabataş’ta, Fındıklı’da, Tophane’de, her yerde vardı. Buralarda süt, kaymak, tereyağı satılırdı. Ben İstanbul’da, Beşiktaş’ta doğdum. 1958’de buranın başına geçtim. Kaymak ve yoğurt yapmayı bilen iki oğlum var, onlar da burayla ilgileniyor ama zaman değişiyor tabii.

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Anahtar Kelimeler:
Kaymakçı Pando Beşiktaş cenaze

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