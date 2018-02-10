Beşiktaş - Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (BJK Karabük maçı canlı izle)

Beşiktaş, Karabükspor maçı ile Süper Lig 21. haftasında Vodafone Park'ta seyircisi ile buluşuyor. Üç kulvarda yarışan Beşiktaş, Kupada Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş'ı ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir fikstür bekliyor. Bu zorlu maçlar öncesinde Beşiktaş, lig sonuncusu Karabükspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Karabükspor muhtemel onbirleri, takımların son durumları ile canlı yayın linki haberimizde. Peki Beşiktaş - Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BEŞİKTAŞ - KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Karabükspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ve Karabükspor, saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Serkan Çimen yapacak. Volkan Bayarslan dördüncü hakem olacak. Beşiktaş - Karabükspor maçı BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı şifresiz, canlı izlemek için aşağıdaki linkten Digitürk Play üyeliği ile haftalık maç satın almanız yeterli olacaktır. Beşiktaş - Karabükspor maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ'IN ZORLU FİKSTÜRÜ BAŞLIYOR! Ligin ikinci yarısına Antalyaspor'u 2-1 yenerek başlayan Beşiktaş, sonraki hafta Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti. Beşiktaş, geçen hafta ise deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, zirvedeki iddiası için Kardemir Karabükspor'u yenip, sıralamada üstünde yer alan takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile eşleşmesinden sonra sarı-lacivertli takımla üstüste iki maç oynayacak. Önümüzdeki hafta zorlu bir maç trafiğine girecek olan Beşiktaş, üç kulvarda mücadelesini sürdürmek istiyor. İşte Beşiktaş'ın zorlu fikstürü; 20 Şubat Salı: Bayern Münih (Deplasman)

25 Şubat Pazar: Fenerbahçe (Lig)

28 Şubat Çarşamba: Fenerbahçe (Kupa)

4 Mart Pazar: Trabzonspor (Deplasman)

11 Mart Pazar: Gençlerbirliği

14 Mart Çarşamba: Bayern Münih

18 Mart Pazar: Başakşehir-Beşiktaş (Deplasman) BEŞİKTAŞ - KARABÜKSPOR MAÇI CANLI YAYIN Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren Kardemir Karabükspor ise şu ana dek üç kez galip gelebildi. Oynadığı üç maçı beraberlikle tamamlayan ve 14 kez mağlup olan ve 12 puana sahip olan Kardemir Karabükspor, son sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - KARABÜKSPOR 20. RANDEVULARINDA Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Kardemir Karabükspor, saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı. BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR! Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında ligdeki başarılı iç saha performansını sürdürmeye çalışacak.Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, iç sahada 36 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 29'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 36 lig maçında 29 galibiyet ve 7 beraberlikle 94 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi. BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASINDAKİ SIKINTILAR Beşiktaş, son haftalardaki lig mücadelesinde savunmada başarısız bir görüntü ortaya koydu. Süper Lig'de son olarak 14. haftada Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, üst üste 6 hafta kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray mücadelesinin ardından Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'un gollerine engel olamadı. Beşiktaş, son 6 lig karşılaşmasında 8 gol yedi. BABEL SAHADA, NECİP UYSAL CEZALI Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart gören ve dördüncü kez bu durumla karşı karşıya kalarak cezalı duruma düşen Ryan Babel'in cezası bitti. Cezası nedeniyle Bursaspor maçında görev alamayan Babel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Karabükspor karşısında forma giyebilecek.

Karabükspor'daysa üç maçlık cezasını tamamlayan Olafur Ingi Skulason ile hafta içinde rahatsızlığı nedeniyle idmanlara katılamayan Murat Akın, teknik direktör Levent Açıkgöz tarafından Beşiktaş maçının kadrosuna alındı. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği karşısında 35. dakikada sarı kart gören ve 71. dakikada bir kez daha sarıyla cezalandırılan Necip Uysal, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. ATİBA VE TOSİC GERİ DÖNÜYOR! Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Dusko Tosic, takımla çalışmalara başladı. Hutchinson, göğsünde yaşadığı sorun nedeniyle ligdeki Bursaspor ile Gençlerbirliği kupa mücadelesinde görev alamamıştı. Dusko Tosic ise uzun süreli sakatlığından dolayı Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kaçırdı. CEZA SINIRINDA OLANLAR Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe ve Anderson Talisca, Kardemir Karabükspor maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Karabükspor karşısında da sarı kart görürse 22. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.