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Beşiktaş kupa özlemini dindirmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 41 dakika önce

- Futbol takımı idari direktörü Naibi: "Türkiye Kupası'nı 2011 yılından beri kazanamıyoruz. Bu sene kazanmayı ümit ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı İdari Direktörü Ali Naibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı en son 2010-2011 sezonunda kazandıklarını ve bu özlemlerini gidermek istediklerini söyledi.

Ali Naibi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonunda çeyrek finalde Gençlerbirliği ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Çeyrek finale gelen 8 takımın da başarılı sonuçlar aldığını anlatan Naibi, "Gençlerbirliği ile bu sene Ankara'da oynadığımız karşılaşmada iyi bir netice alamadık. Umuyorum turu geçen biz olacağız. Şubat ayında zorlu bir fikstürümüz var. Ancak bu kupayı da 2011 yılından beri kazanamıyoruz. Bu sene kazanmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yarı finaldeki olası bir Fenerbahçe eşleşmesinin sorulması üzerine Naibi, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Futbol, sürprizlere açık bir oyun. İki takım da turu geçerse 4-5 gün içinde Fenerbahçe ile evimizde iki derbi oynamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Naibi, transferle ilgili şu anda bir gelişme olmadığını, çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

(AA)

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