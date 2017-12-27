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Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:18 | Son Güncelleme 19 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, açma germe ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından tam sahada taktik maçla süren idmanın, şut organizasyonlarıyla sona erdiği bildirildi.

Vodafone Park'da oynanacak ve Alper Ulusoy'un yöneteceği Beşiktaş-Osmanlıspor mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

(AA)

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