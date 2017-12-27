Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, açma germe ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.
Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından tam sahada taktik maçla süren idmanın, şut organizasyonlarıyla sona erdiği bildirildi.
Vodafone Park'da oynanacak ve Alper Ulusoy'un yöneteceği Beşiktaş-Osmanlıspor mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.
(AA)
Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması
Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!
Canan Karatay'a büyük şok
‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı
Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!
Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi
Sefalet içinde öldüler! İşte büyük ikramiyeyi kazananların ilginç hayat hikayeleri
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor
Ölümsüzlüğün sırrı burada olabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum