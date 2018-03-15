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Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş İskelesi karşısında bulunan otobüs duraklarına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş OTOBÜS bomba Son dakika

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