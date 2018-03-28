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Beşiktaş'ta gece kulübü önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 05:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş Ortaköy’de buluna bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Olay, saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulubü önünde meydana geldi. Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

(İHA)

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Beşiktaş Silahlı kavga Ortaköy gece kulübü

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