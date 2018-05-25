Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne kıyıya doğru hızla yanaşınca duramayarak önce iskeleye, ardından yolcu almak için bekleyen başka bir tekneye hafif şekilde çarptı.
3 YOLCU YARALANDI
Yaşanan kaza iskelede bekleyen yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.
İskelede ve teknede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.
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