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Beşiktaş'ta silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 10:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir avukat evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarak uzaklaşırken bacağından yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beşiktaş Etiler Mahallesi Toprakkale sokakta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre avukat Çağrı Göktaş oturduğu apartmandan dışarı çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Avukat Göktaş bacağına isabet eden kurşunlar sonucu yaralanırken, saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.

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APARTMANDAKİ DOKTOR YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Silah sesleri duyan çevredeki bir işyerinin çalışanı Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu. Apartmandaki doktor tarafından kravatla yaralı bacaklarına tampon uygulanan Çağrı Göktaş ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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“VURULDUM, VURULDUM” DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın ardından yaralı avukata ilk müdahaleyi yapan işyeri çalışanı Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkanımı açtım. Bir gürültü duydum. ‘Vuruldum vuruldum ’ diye birisi bağırıyordu. Koştuk yardıma gitti. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış. Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş” dedi.

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DHA

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Avukat? Bana hiç sürpriz gelmedi. Avukatlar için böyle olaylar az bile. Kimbilir hangi suçsuz günahsız kişiyi mahkum ettirdi! Avukatlık mesleği kalkmadıkça, adalet sistemi her zaman zengin avukat tutan kişiler haklı, fakir fukarada mahkum olmaya mahkum...
@marasal66 ne içtin la sen nerde yaşadığını sanıyorsun
gün olur haksızlığa uğrarsan birinden dayak yersen anandan babandan miras kalır kardeşinle abinle mahkemelik olursan o zaman da düşersin sokaklara iyi bir avukat ararsın
kim bilir kimin canını yaktı çantalı hırsız
Avukat olmak vurulma gerekçesi olamaz. Şiddetin, hele silahlı saldırının hepsi acizlerin işidir. Kuşkusuz avukat birilerinin kuyruğunu basıp canını yakarken, müvekkillerini korumuştur. Bu onun işi...
yürüyen tefeciler boşuna kimse kimseyi vurmaz
bizim millet kadar ön yargılı bi topluma rastlamak mümkün degil.millet ön yargılı polis ön yargılı savcı ön yargılı hakim önyargılı yapacak bir şey anlamadan dinlemeden laf üretmek bizim işimiz toplum olarak
avukatların mafyadan farkı kalmadı.borçluya hiç bir şans vermiyorlar ya zorla taahhüt alıyorlar ya da milletin evine işyerine çöküyorlar .Taahhüt aldıkları kişileride hapse tıkıyorlar.
Belki de suçlu birinin içeriye girmesine engel olamadı. intikam için vurdu. ne kadar önyargılısınız. avukatlıgın kalkmasını nasıl istersiniz. üstelik adalet gün be gün tükenmişken...
avukatlık mesleğini taşeronluk haline getirenler,burada daha başka bir meslek dalı bulamazlar ayağından vurulup bu kadar üzüleni az olan
memlekete adam gibi avukata denk gelmedim kimbilir ne yaptıda vurdular
karakolda kulaklarının dibine tokatı yiyenler anasından babasından kalan malı kardeşiyle bölüşemeyenler bu laf ettikleri avukatlara koşarlar ama azıcık utanmaları varsa gelmesinler avukatlara kendi işlerini kendileri çözsünler hukuk herkese lazım bunun savunucularıda avukatlardır.
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