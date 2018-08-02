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Beşiktaş'ta yol çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 23:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş Dolmabahçe'de geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yaşandı.

Beşiktaş'ta yol çöktü

Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin birleştiği kavşakta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha

Ekipler, çökmenin oluştuğu kavşakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yoldaki çöken alanın etrafını bariyerle çevirdi. Yoldaki çöken bölümün sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha

Öte yandan, geçen hafta da Beşiktaş Dolmabahçe'de benzer şekilde yol çökmesi olayı yaşanmıştı.

(DHA)

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Beşiktaş yol çöktü

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