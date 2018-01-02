Beşiktaş'ın Antalya kampı yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci devresi için yarın Antalya'da kampa girecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan maçtan sonra tatile çıkan futbolcular, 5 günlük iznin ardından yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını sürdüreceği Belek'e geçecek.

Beşiktaş, kamptaki ilk antrenmanı saat 18.00'de yapacak.

(AA)