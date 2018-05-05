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Beşiktaş'ın cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, müsabakaya çıkmayan Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, kupadan ihraç edilmesine, gelecek sezon kupada yer almamasına ve bu sezon kupanın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödülleri iade etmesine karar verdiği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan'daki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun, kaldığı yerden seyircisiz devam edilmesine karar verdiği 3 Mayıs'taki müsabakaya çıkmamıştı.

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Beşiktaş Fenerbahçe futbol PFDK Ziraat Türkiye Kupası

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