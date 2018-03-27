Beşiktaşlılar’dan huzur evi sakinlerine ziyaret

Ereğli Beşiktaşlılar Derneği, Yaşlılar Haftası nedeniyle Ereğli İbrahim İzmirlioğlu Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Ereğli Beşiktaş Derneği yönetimi, huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen ziyarette Dernek Başkanı Bahadır Kasap, günün anısı olarak huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Dernek üyeleri daha sonra huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Yaşlılar ile birlikte şarkı söyleyen dernek yöneticileri Beşiktaş pastası kestiler. Ziyaret karşısında mutlu olan Huzurevi sakinleri kendilerine çok teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdiler.
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