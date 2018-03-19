Beşiktaş'ta 3. Kariyer Günleri etkinliği

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde lise son sınıf öğrencilerine yönelik 3. Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek etkinlikte 42 üniversite stant açarken, akademisyenler pek çok konuda öğrenciler için sunumlar yaptı.
Etkinliğe katılan 4 bin 500 lise son sınıf öğrencisi, Koç, Sabancı, Galatasaray, Orta Doğu Teknik, Marmara, İstanbul Teknik ve Bilkent gibi üniversiteler ile yurt içi ve dışından gelen 42 üniversiteyle buluşma imkanı buldu.
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