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BEŞİKTAŞ'TA BİR YOL ÇÖKMESİ DAHA

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 23:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Beşiktaş Dolmabahçe'de geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Akatlar Mahallesi Prof.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Beşiktaş Dolmabahçe'de geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yaşandı.
Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin birleştiği kavşakta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin oluştuğu kavşakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yoldaki çöken alanın etrafını bariyerle çevirdi. Yoldaki çöken bölümün sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi.
Öte yandan, geçen hafta da Beşiktaş Dolmabahçe'de benzer şekilde yol çökmesi olayı yaşanmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Çökmenin yaşandığı bölgeden görüntü
-Alınan önlem
-Araçların çukurun etrafından geçmesi
-Çukurun içindeki su birikintisi
-Genel ve detay görüntüler

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