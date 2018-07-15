Beşiktaş'ta denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Mahallesi Bebek sahilinde serinlemek için denize giren ve alkollü olduğu iddia edilen Murat Z. bir anda akıntıya kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Murat Z'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat Z. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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