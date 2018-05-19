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Beşiktaş'ta Fener Alayı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 21:22 | Son Güncelleme

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş'ta fener alayı düzenlendi.Ortaköy sahiline kadar devam eden yürüyüşe Türk ve Azeri gaziler ile yüzlerce Beşiktaşlı da katıldı.

Beşiktaş'ta Fener Alayı coşkusu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş'ta fener alayı düzenlendi.Ortaköy sahiline kadar devam eden yürüyüşe Türk ve Azeri gaziler ile yüzlerce Beşiktaşlı da katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 96'ıncı yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların adreslerinden birisi de Ortaköy oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından Fener Alayı organize edildi. Dereboyu Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Ortaköy sahilde sona erdi. Yürüyüşe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Azerbaycanlı Gaziler ve yüzlerce Beşiktaşlı katıldı. Atatürk'ün Gençliğe hitabesinin yer aldığı pankartın taşındığı yürüyüş boyunca İzmir Marşı okundu. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan Beşiktaşlılar, bandonun çaldığı Gençlik Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti. Yürüyüşün ardından Ortaköy sahilinde kurulan platformda slayt gösterisi yapıldı.
(FOTOĞRAFLI)

Beşiktaş'ta Fener Alayı coşkusuBeşiktaş'ta Fener Alayı coşkusuBeşiktaş'ta Fener Alayı coşkusuBeşiktaş'ta Fener Alayı coşkusu

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