Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe-Levazım Tüneli inşaatı hafriyatını taşıyan E.Y (49) yönetimindeki 34 KB 2495 plakalı kamyon, Kadırgalar Caddesi'nde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü araçta sıkışırken, kamyon kasasındaki hafriyat da yola saçıldı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü E.Y, sıkıştığı yerden çıkarılarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyondan sızan motorin ve yola saçılan hafriyat nedeniyle Dolmabahçe'de trafik durdu. Ekipler, araçların kaymaması için yola kum döktü.
Kamyonun kaldırılması ve hafriyatın temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.
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