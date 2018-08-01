HABER

-  BEŞİKTAŞ'TA HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

  *Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

*Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen kamyondaki toprak nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaza Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Enver Karakoç'un kullandığı 34 KB 2495 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu Dolmabahçe iskitameti'ne ilerlerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda bulunan toprak, yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Karakoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi'nde araç yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ve iş makineleri devrilen kamyondan yola dökülen toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Kamyon
-Yola dökülen toprak
-Yaralının ambulansa konulması
-Trafikten görüntü
-Detaylar

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören (2)Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören (2)
Cam sanatı için genç beyinler aranıyorCam sanatı için genç beyinler aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte 'Bebek Katili' PKK'nın kanlı eylemleri!

İşte 'Bebek Katili' PKK'nın kanlı eylemleri!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.