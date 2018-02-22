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Beşiktaş'ta Halkevleri yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:23 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta toplanan Halkevleri üyesi bir grup, Halkevleri eş genel başkanı Dilşat Aktaş ve 8 Halkevi üyesinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Beşiktaş'ta Halkevleri yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması protesto edildi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta toplanan Halkevleri üyesi bir grup, Halkevleri eş genel başkanı Dilşat Aktaş ve 8 Halkevi üyesinin gözaltına alınmasını protesto etti.
Akşam saat 19.30'da CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önünde toplanan aralarında Halkevleri, CHP Beşiktaş İlçe başkanlığı üyeleri, KESK, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi'nin de olduğu bir grup basın açıklaması yaptı.
Halkevleri eş genel başkanı Nuri Günay'ın okuduğu açıklamada, "Bu sabah saatlerinde Ankara'da Halkevleri eş genel başkanımız Dilşat Aktaş ve 8 üyemiz polis operasyonuyla gözaltına alındı. Aynı saatlerde öğrenci Kolektiflerinden 4 üniversiteli de gözaltına alındı. Ortada bir suç olmadığını biz biliyoruz. İktidar da biliyor. Halkevleri susmaz, bu memleket susmaz. Bu memleketi susturamayacaklarını tüm dost kurumlar ve mücadele arkadaşlarımızla göstereceğiz" denildi.
Sık sık slogan atan grup basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta Halkevleri yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması protesto edildiBeşiktaş'ta Halkevleri yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması protesto edildi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Suçlu veya suçsuz olduklarına sizmi karar vereceksiniz?bu ülkede yargı meden var?birde utanmadan tehdit savuruyorlar..
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