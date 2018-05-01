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 Beşiktaş'ta ikinci polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir gruba daha polis müdahale etti.

İhsan YALÇIN - Can EROK - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir gruba daha polis müdahale etti.
Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş'ta toplandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde de 15 kişilik bir grup gözaltına alınmıştı.

(FOTOĞRAF)

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