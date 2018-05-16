İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "İlk adım yürüyüşü" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akaretler Mustafa Kemal Müzesi önünden başlayıp, Beşiktaş İskelesi'nde son bulan yürüyüşün ardından, Atatürk ve 18 silah arkadaşı temsili istimbotla Samsun'a uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, "Mustafa Kemal Atatürk işgalcilerin donanmalarını burada gördü ve 'Geldikleri gibi giderler' diyerek bundan 99 yıl öncesinde annesi Zübeyde Hanım'la helalleşerek Beşiktaş İskelesi'nden bağımsızlık yolculuğuna başladı. Biz de bugün temsili Atatürk ve 18 askeri, Beşiktaş'tan Samsun'a uğurladık. Ey gazi seni unutmadık ve unutmayacağız yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

Programa Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

