HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Beşiktaş'ta "İlk adım yürüyüşü" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta "İlk adım yürüyüşü" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "İlk adım yürüyüşü" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akaretler Mustafa Kemal Müzesi önünden başlayıp, Beşiktaş İskelesi'nde son bulan yürüyüşün ardından, Atatürk ve 18 silah arkadaşı temsili istimbotla Samsun'a uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, "Mustafa Kemal Atatürk işgalcilerin donanmalarını burada gördü ve 'Geldikleri gibi giderler' diyerek bundan 99 yıl öncesinde annesi Zübeyde Hanım'la helalleşerek Beşiktaş İskelesi'nden bağımsızlık yolculuğuna başladı. Biz de bugün temsili Atatürk ve 18 askeri, Beşiktaş'tan Samsun'a uğurladık. Ey gazi seni unutmadık ve unutmayacağız yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

Programa Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
17 yaşındaki liselinin feci sonu!17 yaşındaki liselinin feci sonu!
Çorum Sağlık Müdürlüğü 11 personelin yemeğini dışarıdan karşılayacakÇorum Sağlık Müdürlüğü 11 personelin yemeğini dışarıdan karşılayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs gençlik ve spor bayramı Akaretler Mustafa Kemal Müzesi Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş İskelesi mustafa kemal atatürk Samsun

En Çok Okunan Haberler

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.