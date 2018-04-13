Beşiktaş'ta istinat duvarı araçların üzerine çöktü (3)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay nedeniyle okuldaki eğitime bir gün ara verildi. Ortaköy Aydınlık sokaktaki Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı saat 09.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı sokaktaki bir araçta da çarpan molozlar nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi. Olay esnasında sokakta ve araçların içerisinde herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önledi. LİSEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ Zabıta ekipleri çökmenin yaşandığı sokağa şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatılırken, Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise eğitime bir gün ara verildi. Aracı toprak altında kalan Murat Polat, "Sabah geldik aracımızın kullanılamaz hale geldiğini gördük. Aracım pert oldu. Aracımın kaskosu da yok" dedi.
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması